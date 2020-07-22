一封信勇揭真相！世新電梯夾死維修員　深喉嚨咬出貪官：我都不敢搭

圖文／鏡週刊

台北市政府公務員收賄對電梯業者放水的案子之所以會曝光，起因於檢調單位今年1月初收到一封匿名檢舉信，提及當時發生的世新大學電梯夾死人命案，導致擁有十多年維修電梯經驗的工人在電梯井保養時，被突然啟動的電梯活生生夾死在電梯廂體與外門的縫隙，造成身軀嚴重變形骨折及臟器受損死亡。

檢舉信明確指出，電梯檢驗賄賂行之有年，加上屢屢傳出有民眾搭乘電梯被困或出意外造成死傷，就連檢舉人自己搭電梯也怕怕的，有時還會擔心家人搭電梯的安危，因良心不安，決定揭露台北市政府建管處與委外檢驗電梯業者間不可告人的收賄秘密，對於犯罪手法更是鉅細靡遺的描述，目的是不願類似的悲劇再度發生。

由於人命關天，主管機關必須採取更積極有效的安全保護措施，例如香港早已成立機電工程署專責處理電梯及升降梯事務，歐盟也在電梯法規中要求，相關零組件須經過指定檢驗機構型式驗證，包括坑底緩衝器、車廂煞車夾、調速機、門鎖、油壓防爆閥或安全迴路等，反觀國內電梯法規，僅規範電梯檢查方法，導致意外頻傳。

電梯維修業者表示，民眾若已知電梯故障，切勿涉險搭乘，常見的電梯狀況包括電梯門打開後，發現電梯與樓板有高低落差時，此時千萬不要出入電梯，以免電梯突然升降被卡住。即使遇到電梯突然停止時，也不要自己扳開電梯門，因為有時可能是短暫停電，貿然開門逃出，可能卡在電梯與樓板中被夾死，甚至爬出電梯時，未踩好而掉入電梯間隙。

電梯設計時會保留通風孔讓空氣流通，電梯故障時，乘客頂多會感到悶熱，可使用對講機或撥打電話求援。此外，電梯若失速墜落，通常在電梯井底有設置彈簧，可緩衝電梯掉下速度，乘客可雙腳微蹲，抓住扶手並避免遭其他乘客撞擊，減少受傷程度。



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