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疫情失控！「全球一天內死了7,630人」王浩宇酸：台灣人卻還在吵塑膠套

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▲▼三倍券塑膠套。（圖／記者胡治言攝）

▲三倍券塑膠套。（圖／記者胡治言攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，民進黨桃園市議員王浩宇就指出，當全球一天內因疫情死了7,630人、確診人數高達1,450多萬人時，台灣人還能在吵三倍券紙袋裡需不需要一個「塑膠套」。

王浩宇今（21）日一大早在臉書發文指出，美國疫情創新高；香港爆發第二波疫情；巴西、印度和南非疫情失控。全球一天內死了7,630人，「總確診人數達1,450萬7,491人、死亡數達60萬6,173人」的時候，台灣人竟然還能繼續吵塑膠套？

王浩宇提到，從防疫到紓困，國民黨、民眾黨總是綠共綠共的叫，不斷挑毛病來批評民進黨的防疫紓困表現，找不到問題，連信封顏色設計都可以罵。

他繼續補充，但《彭博社》昨（20）日公布全球75國防疫與經濟表現評比，以公共維生、經濟活動、政府政策等綜合面向評估，發現台灣不但疫情控制得宜，紓困、振興經濟活動維持，公債、準備金覆蓋率、信用評等的表現，也都是全球表現最佳。

「我們不是護航，而是政府真的做得不錯。」王浩宇酸說，也只有這樣，所以台灣人才可以免於疫情，「在全球像災難電影時，還能吵三倍券的紙袋裡需不需要一個塑膠套。」

▲▼三倍券塑膠套。（圖／記者胡治言攝）

不過，針對塑膠套的實際用途，經濟部也親自指出，其實最主要就是「要讓工作同仁跟民眾都可以一目瞭然」，不必再另外花時間清點數量，一眼掃過去就能確認，大大提升領券效率，讓民眾能用最快速度領到三倍券，也省下工作人員一份份清點的負擔。

至於環保部分，經濟部則解釋，當初也想過用厚紙板固定，「但因為塑膠卡套在包裝時較不易磨損折壞，而且更能固定三倍券」，最後還是依方便度為優先考量。此外，卡套並非拆封後就丟掉，無論是當書籤、夾名片、畫直線都很好用，重複利用讓卡套發揮最大效益。

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