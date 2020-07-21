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大愛！新竹榮家90歲2榮民　預立遺囑「捐款千萬」助榮眷遺孤

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▲新竹榮家2名高齡90多歲老榮民劉明芝（右）和楊重華，20日上午預立遺囑、捐出共一千萬遺產，退輔會副主委呂嘉凱頒發感謝狀並送劉明芝念念不忘的甜鹹餅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲新竹榮家2名高齡90多歲老榮民劉明芝（右）和楊重華，20日上午預立遺囑、捐出共一千萬遺產，退輔會副主委呂嘉凱頒發感謝狀並送劉明芝念念不忘的甜鹹餅。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹榮民之家2名高齡90多歲的單身老榮民劉明芝和楊重華，20日上午透過榮民之家預立遺囑，捐出上千萬遺產；2位老榮民表示，台灣就是他們的家，百年之後想把身邊的遺產全部捐助給榮民榮眷遺孤，幫助貪困弱勢榮民、病患及改善榮民之家設施。

新竹榮家主任陳桂美表示，高齡90歲的劉明芝老先生，2018年售出台北市華萬區青年公園旁的小公寓，售屋所得700萬元全數捐出，善行義舉榮獲2019年全國好人好事代表八德獎。日前他再立遺囑，願自己百年之後，捐出逾800萬元遺產予榮民榮眷基金會、台北榮總新竹分院及新竹榮家，捐贈總額逾1500萬元，創下榮人捐款紀錄。

請繼續往下閱讀...

另外，93歲單身榮民楊重華老先生也簽立遺囑，盼將身後所留逾200萬元遺產全數捐給榮民榮眷基金會，做為幫助弱勢榮民（眷）公益之用。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

陳桂美表示，劉、楊2位榮民長輩皆屬低階單身退伍軍人，無論退休俸或就養金均微薄，然而生活的態度卻相當一致，縱然身懷百萬之財，卻從不追求物質享樂，甚至一條褲子穿了20年，一隻手錶可戴30年，只要每天能吃得飽，不會挨餓受凍，就已知足，實在令人非常敬佩。

退輔會副主任委員呂嘉凱表示，2位榮民一生刻若勤儉，顛沛流離，保衛台灣，可敬可佩，照顧2人在內的所有長輩，榮家責無旁貸，但盼長輩們多吃、多喝，儘量把錢花在自己身上並且保持健康。他並贈送兩位長輩當期威力彩券。他說，送彩券並不是期待中大獎，而是希望長輩們能每一天都抱持著希望，開心的生活。

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