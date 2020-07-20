苗縣議員江村貴涉貪案　剩餘1300萬元交代不清！苗檢追加起訴

▲涉貪汙案在苗栗看守所羈押中的國民黨議員江村貴，因帳戶中大筆資金來源不明，苗檢依涉犯公務員財產來源不明罪嫌而追加起訴。 （圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗地檢署偵辦苗栗縣議員江村貴涉嫌收受賄賂案件，已於日前提起公訴，目前江村貴仍在苗栗看守所羈押中，為釐清江村貴收取賄賂相關金融帳戶交易明細，2200萬扣除前案分得之賄款仍有1300餘萬元之鉅額款項欠缺明確來源，依據貪污治罪條例規定，認定江村貴涉犯公務員財產來源不明罪嫌而追加起訴。

法務部廉政署中部地區調查組在前案偵辦過程中，為釐清江村貴收取賄賂之金錢軌跡而調取相關金融帳戶之交易明細，分析後發現在2016年1月1日至2018年12月31日間，有將近新台幣2200萬元之資金陸續存入江村貴使用之帳戶中，因此彙整資料由檢察官劉偉誠繼續深入追查。

經調查後發現，前開金額扣除前案分得之賄款85萬元、投資所得750萬元，仍有1300餘萬元之鉅額款項欠缺明確來源；雖然江村貴辯稱是賭博、會錢、合法彩金所得，但因為無法針對其賭博、標會、投注之對象提出具體說明，承辦檢察官遂於2020年7月16日將本案偵查終結，依據貪污治罪條例第6條之1第1款規定，認定江村貴涉犯公務員財產來源不明罪嫌而追加起訴，將本案與江村貴先前之收受賄賂案件一併交由臺灣苗栗地方法院審理。

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