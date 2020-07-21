台中市府推「智慧化動態號誌系統」！即時管控、防塞車

▲台中市政府交通局在各重要路口設置「智慧化動態號誌系統」，導入即時交通預測及大數據分析，可即時管控、疏解車流及改善回堵。（示意圖／台中市交通局提供）

實習記者莊子誼／綜合報導

台中市政府交通局攜手逢甲大學智慧運輸與物流創新中心，舉行「資料開放需求及應用座談會」，邀請產、官、學、研近55位代表出席，盼運用科技改善交通，提升民眾旅遊資訊服務，帶動觀光產業發展。

交通局表示，該座談會分別以「交通資訊加值與應用」、「公共運輸行動服務（MaaS）與交通管理平台合作發展」兩部分討論，建議政府應採用企業化思維進行跨界合作，期望未來在觀光旅遊等實務面與民間業者合作進行數位轉型，提供民眾更便利的交通服務。此外，各產、官、學、研代表給予的各項建議，將作為未來台中市智慧交通政策的參考方向。

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▲台中市政府交通局攜手逢甲大學智慧運輸與物流創新中心，舉行「資料開放需求及應用座談會」，邀請產、官、學、研近55位代表出席。（圖／翻攝自台中市政府）

交通局長葉昭甫說明，「迎接數位時代，開放資料是全球潮流！」政府將大量原始開放資料（Open Data）用大數據（Big Data）的方式產生有意義資訊。由於這些資訊大多是公共性資料，因此應開放給大眾使用，有助業者開發創新服務與衍生加值型訊息，提升民眾生活便利性與社會福利。

葉昭甫指出，從2017年起推動至今的「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」分別在各重要路口設置「智慧化動態號誌系統」，導入即時交通預測及大數據分析，可即時管控、疏解車流及改善回堵。

