▲ 全中運台東代表隊成績亮眼，20日為止已拿下9金，而台東體中林宗翰在高男田徑100公尺競賽，以10秒72成績，成為高中組最新飛毛腿。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

109年全國中等學校運動會，台東縣代表隊選手積極奮戰爭取好成績，至20日為止共計獲得包括9面金牌在內的23面獎牌，其中台東體中林宗翰在高男田徑100公尺競賽，以10秒72成績，成為高中組最新飛毛腿。

台東縣府教育處表示，台東縣至今天為止共計獲得9金、6銀及8銅的成績，分別為金牌-國男組柔道第四級台東體中黃立帆、國女組柔道第三級台東體中林宇涵、高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽台東體中易晉暘、國男柔道第五級台東體中林敬翔、國男柔道第七級台東體中孫立威、高男田徑100公尺台東體中林宗翰、高女組游泳400公尺混合式台東高中徐芳澄、國中男生組柔道第六級卑南國中戴日善、國女組角力自由式第七級寶桑國中吳慧慈。

銀牌：國男柔道第八級台東體中林柏安、國女組柔道第二級台東體中耿雅苓、田徑高男400公尺台東體中王雲、國中女生組柔道第六量級卑南國中盧玉香、高女組角力自由式第一級台東高中林詠薰、國男組舉重102公斤級知本國中邱林添財。銅牌：國女柔道第八級台東體中温王佳心、國男柔道第八級台東體中吳政祐、國男柔道第六級台東體中郭軒志、高男組射擊10公尺空氣步槍個人賽台東體中楊永義、射擊高女空氣步槍台東體中葉柔華、國女組柔道第四級卑南國中陳玗慈、高女組舉重55公斤級台東高中陳珮琳、國男組跆拳道對打59公斤級新生國中龍‧倚幸高萳。

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