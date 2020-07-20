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香港新增73例確診　教育局：幼稚園如期開學是「不可能任務」

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▲▼ 新冠肺炎,香港,香港防疫,限聚令。（圖／路透）

▲香港疫情復發，至今仍持續蔓延，未來限聚令可能因此升級，或宣布禁足令。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

針對近期大爆發的第三波新冠肺炎疫情，香港特別行政區政府於20日下午召開的記者會公布，截至今日凌晨零時，過去24小時內，全港新增73宗確診個案，輸入個案佔7宗；本地感染個案則佔66宗，其中27宗個案感染源頭未明。

香港教育局局長楊潤雄對此直言，國際學校及幼稚園要如期開學是「不可能任務」，預計學校不可能早於8月17日開課，教育局也會在可復課前兩周預告。他說，「本港疫情嚴峻，未有受控跡象。」

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港疫情再起，影響市民生活。（圖／路透社）

在港府稍早公告官方數據前，港媒曾有訊息指出，香港19日可能新增100例新冠肺炎確診或初步確診個案，達到連2日「破百」的情況，而最後官方通報數據顯示，19日新增確診數為73例，目前累計香港新冠肺炎個案總數達到1,959例。

值得注意的是，香港多個曾有確診病例的群組，仍持續出現新的個案。港府指出，曾於葵芳潮庭用膳的家族群組再有人確診，累計感染人數達9人。

《香港01》報導，維景酒店海港酒家亦懷疑有爆發，至少6出現6例確診個案，由於當局擔心環境污染，或工作人員為隱形患者，已安排清潔及要求員工接受測試。

為配合港府防疫，香港康文署宣布，由即日起暫停18區康樂事務辦事處的櫃檯服務，當中包括辦理康體活動的報名安排，直至另行通知，8月份舉行的康體活動將會取消。

香港水務署方面，由於北港濾水廠19日有一名工人確診後，同廠另一名搬運工人亦初步確診，兩人均入院接受隔離。對此，水務署強調，事件對用水安全沒有影響。

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