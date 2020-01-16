餐廳遊戲區玩耍！4歲童搶玩具激怒白衣男...下秒慘遭「單手甩飛2圈」爆哭

▲男子氣沖沖地衝進遊戲區內，將樂樂從城堡裡拉出並甩飛。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸微博近日瘋傳一則影片，一名陌生男子13日晚間闖入某間餐廳的兒童遊戲區內，將4歲男童樂樂（化名）單手甩飛，導致其旋轉了2圈後在地上狂哭。事後經警方調查，該名涉事男子是因為看見自己的孩子被搶玩具，所以才失控動粗，目前已被行政拘留10日，並處以500元罰款（台幣約2,174元）。

綜合陸媒報導，事發當天，樂樂和家人到餐廳吃飯，隨後便進入兒童遊戲區內玩耍，沒想到不久後就被身穿白衣的男子強行拉出。據監視器畫面顯示，被甩飛的樂樂當時臉部朝下，在地墊上滑行了一段距離後才翻身坐起，之後便揉著右手腕哭泣。

▲樂樂被男子甩出去，坐在地上哭泣。

隨後，白衣男又從城堡內拉出另外一名幼童，並且氣憤地伸出手指向樂樂說了幾句話，之後才離開畫面範圍。樂樂的母親事後看到該段畫面心疼不已，她表示，自己當時只是去外面幫孩子買奶茶，沒想到就發生這種事。

樂樂媽透露，兒子當時應該是在跟小朋友搶玩具吧，結果對方家長就直接衝進去，把我孩子從那個城堡裡面丟出來，扔在地上。她提到，「我的小孩被別人扔在地上，坐在地上哭的時候，工作人員沒有任何一個人過去安撫他，還是別人的家長看見我兒子太可憐了，才過去抱他。」

▲白衣男氣憤地用手指著樂樂，似乎是在警告他。

對於樂樂媽的指控，餐廳負責人吳先生回應，「我們店裡面都是姑娘啊，妳想像一下，如果是妳是有老婆的人，你老婆會去制止嗎？對方那麼高，那麼壯一個人，都嚇怕了。據悉，事發後，目擊民眾連忙報警，不過白衣男早已直接離開了現場。」

事後經過調查，警方找到了動粗的黃姓男子，並且進行訊問。黃男坦承，當時是因為看到自己的孩子在爭搶玩具時被推了一下，一時衝動才上前將另一男童甩飛。據悉，警方目前將黃男行政拘留10日，並處罰款500元（台幣約2,174元）。

►生火了！連我媽都用到發光

