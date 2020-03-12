運動不用憋尿回家！花蓮美崙田徑場公廁整建晉升五星級

▲▼公廁內壁磚與地磚採用大地色系，加上柔和的燈光，具美感及質感，民眾稱之為五星級廁所。（圖／花蓮縣議員張美慧提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市美崙田徑場公共廁所多年來斑駁陰暗、老舊破損、臭味飄散，讓前往運動的民眾深感恐懼與不便，教育部去年補助花蓮縣政府五百萬元經費改建，本月份完工正式對外開放使用。改建後的公廁具質感並兼顧不同使用需求的全新風貌令人眼睛為之一亮。

長期關注並監督花蓮市美崙田徑場公廁改善工程的縣議員張美慧表示，縣府教育處近幾年雖然陸續改善PU跑道及夜間照明設備，但公廁卻依然老舊，未同步整修，廁所內牆面及地磚斑駁、空間狹窄且燈光昏暗、臭味飄散，有些民眾都是憋尿忍回家再上廁所，非常不便，所以上任後即要求縣府教育處要積極處理，重視縣民的需求，教育處去年獲得教育部同意五百萬元經費補助，即著手規劃設計改建，張美慧也特別在去年七月邀集教育處相關單位、建築師前往會勘了解推動進度，八個月後，終於完工，並在本月份開放使用。

整修後的公廁，除了基礎的男廁、女廁設在入口動線的左側之外，入口右側依序是身心障礙者、親子、性別友善廁所，公廁另一端也設有哺集乳室。公廁內壁磚與地磚採用大地色系，加上柔和的燈光，具美感及質感，煥然一新的面貌，有民眾認為可稱之為五星級廁所，也有民眾反映會更有運動的動力，也不用憋氣上廁所，更不用忍到回家才能上廁所了。

▲改建前公廁多年來斑駁陰暗、老舊破損、臭味飄散，讓前往運動的民眾深感恐懼與不便。

美崙田徑場環境優美是花蓮市民們熟知且經常使用的戶外運動場域，除了早上有晨運的民眾，每天傍晚及入夜用餐過後時段，更是不分男女老少在場上健身跑步或休閒散步，此處同時也是花蓮地區舉行田徑、足球賽等大型運動賽事的重要地點，每年七月吸引許多外地觀光客參加的花蓮原住民豐年節，也是在美崙田徑場舉辦，讓民眾有完善的公廁使用，亦有助於提升縣政府整體形象，而近期因新型冠狀病毒肺炎疫情籠罩，戶外空間成為運動人口的重要選項，公廁使用需求高，友善的公共場域，也需要鄉親珍惜與維護。

張美慧也要求縣府教育處能盤點管轄的體育場區、場館的公共廁所，逐一修繕，讓民眾有感，尤其迎接全國運動會今年十月份在花蓮登場，更應積極爭取中央經費改善相關體育設施，藉由體育賽事擴大行銷花蓮。

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