舊港島翻新9月完工！　沿岸1.8公里夕陽下沐浴

▲新竹市政府攜手經濟部水利署，將舊港島加高護岸，並建置兩座帶狀滯洪池、建造賞夕陽平台，預計9月完工。（圖／翻攝自新竹市政府網站）

實習記者莊子誼／綜合報導

新竹市政府爭取改造歷史悠久的舊港島，經濟部水利署撥款2000多萬加高護岸、建設帶狀滯洪池，望改善大雨、颱風帶來的淹水問題。此外，另打造賞夕平台，並美化1.8公里環島步道，預計9月完工，可供民眾在此賞夕、眺望南寮漁港。

新竹市長林志堅表示，2001年納莉颱風造成的嚴重淹水讓人印象深刻。此次工程主要就是為了減少淹水，以替600多位居民爭取更多撤離時間。對此，第二河川局局長楊人傑補充，以前舊港地勢較低窪，漲潮時頭前溪水位易受潮汐影響變高，颱風也造成島內地表逕流排不出、暴漲的頭前溪又淹進來。

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針對島內積水，第二河川局利用閒置公有土地設置滯洪空間並串聯至調節池，讓水流可分攤延遲滯洪，另外，舊港島護岸加高50公分，以增加3小時讓民眾撤離。

除此之外，第二河川局也建置監視器影像站、水位站、淹水感知器、即時廣播系統等，透過智慧化監控，即時得知水位狀況，並搭配每小時洪水預警，將可預報1至3小時的水位資訊，並編制防汛志工及辦理防汛宣導等。

▲新竹市政府攜手經濟部水利署，將舊港島加高護岸，並建置兩座帶狀滯洪池、建造賞夕陽平台，預計9月完工。（圖／翻攝自新竹市政府網站）

楊人傑表示，為維護生態環境，工程採近自然工法，在島尾鄰近出海口處興建賞夕平台搭配無障礙坡道。民眾將可見金黃夕陽灑落台灣海峽上，旁邊還有濕地生態可供觀察。