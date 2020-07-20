大學推甄面試「靠顏值」？　形象顧問：60％呈現真實的自我

▲有網友好奇發文，「大學面試教授真的會看臉？」（圖／取自pakutaso）



實習記者莊子誼／綜合報導

每年的大學推甄面試約莫於4月左右舉行，即使已充分準備，許多高三生仍會在網上貼文詢問注意事項，希望可以「合教授的胃口」順利被錄取。有網友就認為教授會以顏值決定錄取與否，引起網友熱烈討論。形象顧問則說，「外在形象確實有加分作用，但不是絕對」。

一名網友表示，他朋友面試了三所大學都沒上，但是明明在面試過程中和教授相談甚歡，唯一可能被挑剔的地方就是身材有點胖，因此疑惑，教授是否會以貌取人？

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大部分網友肯定的說，「保證會，當助教時觀察系上學妹，正的87％是推甄進來的」、「很多人資自己都承認會給外表好的面試者比較高的錄取」、「絕對會，正妹直接錄取」。也有網友認為雖然不是絕對，卻多少會有影響，「成績差不多就看臉」、「除非其他條件或人格太誇張，不然外表好看就是優勢」、「實力差不多就有可能，除非輾壓」、「記得洗澡」、「別穿拖鞋，噴止汗噴霧，買新衣服」。

對此，DFS形象管理公司的形象顧問蔡美惠表示，「外在形象確實有加分作用，但不是絕對」，不同科系之間，也會有不同的標準，例如傳播、影視科系相對來說會較重視外在條件。一般來說，面試時的比重，應該60％呈現真實的自我，40％則可以注重外在的形象。

蔡美惠談到，大部分的面試，只需將自己打理得乾淨、得體即可。男生可以稍微修剪頭髮，搭配有彈性的T恤及活潑的西裝外套，不一定要很正式的襯衫；女生則建議穿及膝裙，會顯得整體比例好看，另外再畫上淡妝，踩一公分左右的高跟鞋，面試官就能感受到你對這場面試的重視。