　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學推甄面試「靠顏值」？　形象顧問：60％呈現真實的自我

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 就活,就職,上班族,面試,應徵。（圖／pakutaso）

▲有網友好奇發文，「大學面試教授真的會看臉？」（圖／取自pakutaso）

實習記者莊子誼／綜合報導

每年的大學推甄面試約莫於4月左右舉行，即使已充分準備，許多高三生仍會在網上貼文詢問注意事項，希望可以「合教授的胃口」順利被錄取。有網友就認為教授會以顏值決定錄取與否，引起網友熱烈討論。形象顧問則說，「外在形象確實有加分作用，但不是絕對」。

一名網友表示，他朋友面試了三所大學都沒上，但是明明在面試過程中和教授相談甚歡，唯一可能被挑剔的地方就是身材有點胖，因此疑惑，教授是否會以貌取人？

請繼續往下閱讀...

大部分網友肯定的說，「保證會，當助教時觀察系上學妹，正的87％是推甄進來的」、「很多人資自己都承認會給外表好的面試者比較高的錄取」、「絕對會，正妹直接錄取」。也有網友認為雖然不是絕對，卻多少會有影響，「成績差不多就看臉」、「除非其他條件或人格太誇張，不然外表好看就是優勢」、「實力差不多就有可能，除非輾壓」、「記得洗澡」、「別穿拖鞋，噴止汗噴霧，買新衣服」。

對此，DFS形象管理公司的形象顧問蔡美惠表示，「外在形象確實有加分作用，但不是絕對」，不同科系之間，也會有不同的標準，例如傳播、影視科系相對來說會較重視外在條件。一般來說，面試時的比重，應該60％呈現真實的自我，40％則可以注重外在的形象。

蔡美惠談到，大部分的面試，只需將自己打理得乾淨、得體即可。男生可以稍微修剪頭髮，搭配有彈性的T恤及活潑的西裝外套，不一定要很正式的襯衫；女生則建議穿及膝裙，會顯得整體比例好看，另外再畫上淡妝，踩一公分左右的高跟鞋，面試官就能感受到你對這場面試的重視。 

ET快訊
苦主曝光！郵局領到2張「半截三倍券」…無奈說話了
大飛管太寬…吳宗憲狠嗆「關你什麼事」：難怪楊晨熙不嫁！
21歲妹辭掉工作「改當狗」　月收入破百萬
快訊／新北大雷雨…他修屋頂「從3層樓高」墜落！頭部變形亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

她重返職場「應徵文書助理」莫名被羞辱！　公司冷回：有缺但不缺妳

大學指考補考7月20、21、22日登場　全國6位考生應試

指考公民科「以為變簡單」反爆爭議　大考中心：開放反映至8日

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

又吃又有抓！　台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

台中多重障礙生領取三倍券　「我要捐給教養院」令人感動

苦主曝光！郵局領到2張「破損三倍券」…屏東男無奈：還是發現金最實在

來去馬祖卡蹓！　藍眼淚「微光海洋光廊」首度推出

餐廳訂位6點半！客怒評1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯

「合器․多友」　南大師生陶藝展

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

楊謹華自爆曾和工作人員試床戲　試完被換角...電影院外大哭

張藝興VS.鍾漢良《美少女戰士》battle　跳一跳..小哇向前撩了小綿羊

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

熊熊被分屍！2歲萌娃崩潰狂打母　生日驚喜→驚嚇媽笑：太殘忍嗎

秦昊曝汪小菲「這樣」差別待遇兒女！　難得撒嬌媽媽…她好開心：全身酥了～

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

又吃又有抓！　台南芒果行銷活動吃冰還可抽55吋電視

台中多重障礙生領取三倍券　「我要捐給教養院」令人感動

苦主曝光！郵局領到2張「破損三倍券」…屏東男無奈：還是發現金最實在

來去馬祖卡蹓！　藍眼淚「微光海洋光廊」首度推出

餐廳訂位6點半！客怒評1顆星「32分到不給進」　網吵翻：高鐵10秒都母湯

「合器․多友」　南大師生陶藝展

耆老親揭陽金公路、中橫闢建血淚史　深入偏遠山區「數月不能回家」

全球增100萬確診　醫擔憂：台灣在平行世界？

南大首創　國中、小團隊參與英國WCCI 2020國際競賽

立法院處理「國民法官法」　朝野今不斷電表決至晚上12點

陸航特殉職2飛官解剖　軍方：全力配合完成法定程序

「全身纏膜」挺屍病床！　印尼新冠亡者驚悚慘況曝光

東林經營權之爭延燒　董座顏德新：針對不實指控將採法律行動

資深媒體人楊盛昱「接任世新大學副校長」！校方引進好萊塢級教學設備

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

胡睿兒撿屍性侵判2年...「入獄倒數1天」心情狀況曝光！

兒子捉「巨型毛毛蟲」塞嘴啃咬！　網友嚇壞她笑揭真相

情侶一起理財！改掉「5大毛病」化身神隊友　網加碼曝：情緒也會影響

花蓮有「全台最美海景遊樂場」　6大設施讓小朋友玩瘋、彩色發呆亭賞無敵海景

中投公路狂飆撞小貨車…運將頭顱變形　女雙手染血淚做CPR：有人想跟我飆車

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

20日零時起「500元動滋券」開放登記！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

午後雨彈爆發！19縣市大雨特報

實測三倍券「9千元無法花」　他轟：當賊看

西門町「160元燒肉飯」爆熱議！店家回應了

500元動滋券開放「網站卡死」！網狂轟

三倍券卡套不環保？經濟部曝原因

南投民宿「裝針孔偷拍廁所」！業者道歉了

氣象局曝7月颱機率：確實不太正常

好市多名牌背心4折　他嗨笑：打到快骨折

沒收到農遊券簡訊、怎麼用10大問題看過來

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

公車司機丟包「漸凍人」！客運公司回應了

更多熱門

相關新聞

《看臉時代》影射N號房卻「甩鍋大陸人」挨轟

《看臉時代》影射N號房卻「甩鍋大陸人」挨轟

南韓網路漫畫《看臉時代》擁有超高人氣，原著作者朴泰俊高顏值及其參考的原型人物也曾掀起討論。日前最新漫畫內容影射了南韓震驚社會的「N號房」性剝削事件，然而卻將觀看色情直播的會員設定成大陸網友，此舉馬上引起了大陸讀者的不滿，對此，漫畫平台以及作者都緊急親上火線道歉。

《看臉時代》作者認了整型！

《看臉時代》作者認了整型！

陸版《看臉時代》未播先轟動！胡歌推薦網嚇傻

陸版《看臉時代》未播先轟動！胡歌推薦網嚇傻

《看臉時代》翻拍陸劇！男主角是19歲小鮮肉

《看臉時代》翻拍陸劇！男主角是19歲小鮮肉

Dappei／學漫畫《看臉時代》穿搭

Dappei／學漫畫《看臉時代》穿搭

關鍵字：

看臉時代推甄面試大學面試靠顏值看臉

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

南投驚傳14人遭廁所偷拍！Cos攝影師認錯了

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

上秒還牽手…女友遭貨車撞亡！他抱遺體哭吼

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

威力彩破20.8億！最旺四星座曝光

民怨「三倍券騙局」實際0！神邏輯網看呆

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

陳小春被狂罵半年不忍了！

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

兒孤單下床抱狗酣睡　畫面融化媽

男客肖想無套按摩妹　1句話遭斥噁心

更多

最夯影音

更多
熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢

熱狗木柵豪宅內部曝光！！　驚人玩具牆...報復性公開傢俱價錢
夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

萬人登島「懲罰澎湖」43年新高！　業者曝心聲：盼補助避開最旺季節

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

情侶看電影遭前排怒控狂踢椅背 後方女客爆氣回嗆：我男友腳長！

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

3D列印動森「魚缸造型悠遊卡」骨舌魚逼真重現！友人狂喊強

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面