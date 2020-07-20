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糖尿病也會低血糖！出現強烈饑餓感、全身發抖　快補充「這些」食物

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圖文／常春月刊

糖尿病患者或是血糖偏高的人，要穩定血糖，最好的方式就是三餐定時定量，並配合醫師開的藥物，讓飲食與降血糖藥物互相配合。然而，有些病人會採取少量多餐，但事實上，常是吃了多餐、但未必少量。

在服用降血糖藥物後，血糖就會開始下降，若正餐份量吃得少，而藥物作用是固定的，就容易把血糖降太低而出現低血糖症狀，此時，得趕緊吃大量含糖食物讓血糖上升，但又沒有藥物作用，血糖就會一直飆高。

糖尿病患者要經常監測血糖值，如果常在睡前有低血糖的狀況(血糖低於120mg/dL)，可在睡前增加含醣類的點心，例如牛奶、吐司、餅乾。若有特殊狀況，例如白天活動量較以往增加，睡前也可補充點心，假如是因為睡前使用胰島素，而造成夜間低血糖，則要和醫師討論是否改變藥物的使用。

降血糖藥物包括口服和針劑，每種藥物的作用時間不同。通常若餐前注射短效胰島素後，30分鐘內需要進食；而口服藥種類有很多種，如磺醯尿素類藥物主要在刺激胰臟分泌胰島素，建議服完藥15～30分鐘要吃飯，拖太晚就容易有低血糖的狀況發生。

一般來說，胰島素分速、短、中、長效及預混型藥物，每一種胰島素有它的作用開始時間、作用高峰、有效作用時間，要注意是否有夜間低血糖的情形發生，如果有任何狀況，都應先和醫師討論，看看是否需調整藥物劑量或補充點心，才能避免夜間的低血糖狀況。

出現低血糖時，會有冒冷汗、心跳加快，或有強烈饑餓感、全身發抖等症狀，可測得的血糖值低於70mg∕dL以下，就算是低血糖。

低血糖發生的時候，若意識清楚的話，建議馬上攝取15克的糖，相當於3顆方糖或半杯（120c.c.）的含糖飲料，如果是一般糖果，須注意最好不要是代糖糖果或含油脂高的巧克力糖果，因為這些糖果的升糖效用比較緩慢，至於含糖飲料可以選擇市售的養樂多或含糖包裝果汁（小包裝）。

蜂蜜則是食用1湯匙，過了15分鐘之後，再驗血糖是否超過70mg∕dL，並觀察低血糖症狀是否有改善，假如症狀沒改善，再給予15克的糖，萬一還是沒有改善，就要馬上送醫處理。如果血糖降到50mg∕dL以下，糖的補充量要達到20~30克。

不過，如果發生低血糖時，病人已經沒有意識了，就不能強灌飲料，可在牙齒、牙齦上塗蜂蜜或糖漿；當症狀改善之後，如果1小時內要進食正餐，可將正餐提早吃，但如距離正餐時間需1小時以上，可以酌量吃1片吐司或3片蘇打餅乾。

此外，很多人認為要預防糖尿病就是不吃甜食，但甜食並非不能碰，主要看是哪一類的甜食，如果是加工類甜食（例如餅乾、蛋糕等），不只含糖類、澱粉，還有很多油脂，屬於高GI食物，能少吃是最保險的，如果真的很想吃，就要盡量避開鮮奶油類的甜品，以減少脂肪的攝取；若是糖尿病患者在正餐外想吃點心，則建議選用蒟蒻、愛玉、仙草等低熱量的食物，或是將1天的2份水果放在點心時間吃。

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