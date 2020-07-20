糖尿病也會低血糖！出現強烈饑餓感、全身發抖　快補充「這些」食物

蛋的營養價值豐富，不過許多人認為蛋吃太多容易提升膽固醇，提高了心、腦血管疾病的風險，一天最多就吃一顆。不過其實已有研究發現蛋對膽固醇的影響，其實不如民眾所認知。究竟蛋有哪些營養？是否真會影響膽固醇？一天又可以吃幾顆？來看倪曼婷營養師怎麼說！