日本人受夠了！66％民眾「贊成再宣布緊急事態宣言」　安倍民調「奈米型」回升

▲安倍晉三民調回升，但民眾卻不買單政府防疫政策。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

日本疫情嚴峻，外界認為目前已經進入第二階段爆發，然而安倍政府仍允許部分外國人入境，18日通報663人確診達到最高峰、19日則是通報109人確診，截至19日午間日本境內總確診人數共24972人、死亡病例985人。然而安倍政府並未有實際大動作政策出現，導致民調狂跌，近日才稍有起色。

根據日本《共同社》報導，安倍政府自1月份新冠疫情大爆發時，並未即使有政策應對，甚至相較於其他國家，更晚宣布緊急事態宣言，5月份《朝日新聞》進行全國性電話民調，安倍晉三的支持率僅29％，為七年來最低；19日共同社所進行的民調，安倍內閣支持率38.8％、不支持率為48.5％。

此外，面對日本的防疫措施，有59％的人認為政府措施不當、不給予肯定，5月底安倍政府急於宣布解除東京都、神奈川、埼玉縣、千葉縣及北海道5都道縣「緊急事態宣言」等同於全境解除，然而6月底、7月東京都的確診人數自十位數、至百位數，至今連續多日破百確診，明顯出現第二波感染。

《共同社》民調中指出，有66％的受訪者認為，應該再次針對新冠肺炎發布緊急事態宣言，避免感染範圍擴大、以及感染者瞬間增多的現象。