　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼為愛滋研究做出重大貢獻的華裔分子生物學家黃以靜8日病逝於美國。（圖／取自維基百科）

▲為愛滋研究做出重大貢獻的華裔分子生物學家黃以靜8日病逝於美國。（圖／取自維基百科）

實習記者陳妙津／綜合報導

華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲，她曾協助確認HIV病毒就是愛滋病因，並複製病毒解構，以了解HIV病毒如何逃過免疫系統的追捕，為愛滋病治療奠定基石，被美國「科學家」雜誌（The Scientist）評為1980年代論文最常被人引用的女性科學家。

據《紐約時報》報導，黃以靜出生於廣東中山，少時移居香港，而後赴美，畢業於洛杉磯加州大學，獲洛杉磯加大分子生物學博士學位，1973年起任職於美國衛生研究院工作，被同事評為分子生物學界的「領袖」，晚年任教聖地牙哥加大。她亦是第20屆中研院院士、美國國家醫學院院士，及Immusol創辦人之一，並任Immusol首席科學家，在去年入選美國婦女名人堂，一生寫出數十篇具開創性的論文。

愛滋病。（圖／達志／示意圖）

▲黃以靜直到晚年仍致力於找尋愛滋新療法。（圖／達志示意圖）

黃以靜最廣為人知的貢獻，便是率先破解HIV病毒，分析病毒結構，對後世愛滋治療影響深遠，而她在病毒學的貢獻如今也被運用在新型冠狀病毒的研究中。哥倫比亞大學華裔病毒學家何大一（David Ho）表示，「愛滋病研究為Covid-19研究奠定了堅實基礎，讓我們得以在疫苗與抗體方面取得快速進展。」

黃以靜晚年仍持續研究HIV，積極尋找新療法與疫苗，對研究充滿熱情。她的丈夫Jeffrey McKelvy對外表示，黃以靜是因肺炎併發症過世，但與新冠肺炎無關。

ET快訊
快訊／對流雨彈來襲！　新北14縣市大雨特報
她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡　一股衝動刺了
在日本跑UberEats「好賺到改變人生！」　23歲妹：月收
警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

在日本跑UberEATS「好賺到改變人生！」　23歲櫻花妹曝：月收40萬日圓

外媒：英政府私下曝「華為禁令出於川普壓力」　美大選後可能再轉彎！

影／朴元淳性騷有跡可循！在節目向女職員求婚「有男友嗎」　辯：想和員工親近

日本解封一個月病例增10倍　從東京向地方擴散

她比賽高空體操「突凹折墜落」8m地面　脊椎詭異斷2節…現場竟找到壞掉安全扣

她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡開趴　一股衝動刺了

「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

影／比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

中研院院士黃以靜病逝美國　曾為「愛滋病研究」有重大貢獻

在日本跑UberEATS「好賺到改變人生！」　23歲櫻花妹曝：月收40萬日圓

外媒：英政府私下曝「華為禁令出於川普壓力」　美大選後可能再轉彎！

影／朴元淳性騷有跡可循！在節目向女職員求婚「有男友嗎」　辯：想和員工親近

日本解封一個月病例增10倍　從東京向地方擴散

她比賽高空體操「突凹折墜落」8m地面　脊椎詭異斷2節…現場竟找到壞掉安全扣

她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡開趴　一股衝動刺了

「佛州已成武漢！」單日增1.5萬例、ICU病床容量118％　前線醫師曝心聲

影／比倫敦眼還大！NASA罕見警告「潛在威脅」巨大小行星　5天後超近距劃過地球

京阿尼週年追悼「創意家突被奪走未來」　新海誠：今後會持續欣賞

疫情收災戶！BL劇男星「工作空窗」　轉當YouTuber開放粉絲點菜

家人外出焦慮！愛犬「臉貼大門」憂鬱皺眉　堅持等門惹鼻酸

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

李翊君女休學半年返台　檢場批美醫生「草菅人命」：等無法呼吸再派救護車

中職／張瑞麟投球協調　余文彬：球速不是重點

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

女山友攀登安東軍山摔倒「膝蓋撕裂」　黑鷹直升機馳援

國際熱門新聞

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

NASA罕見警告「潛在威脅」小行星　5天後近距劃過地球

兒子跑趴摘口罩　全家人染疫父病危

她爛醉醒來…7男人在身上！

綠帽男改娶75歲岳母！　前妻後悔「10年後求和」

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

家中洗澡到一半　裸體被警拖出屋外

日本跑外送超好賺！23歲妹子月賺40萬日圓

性侵朋友送的比特犬　女友還幫忙拍片

快訊／WHO：全球「單日新增近26萬確診」再創新高

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」驚悚影片曝光

女性「理想男友職業」出爐！前3名是多金郎

更多熱門

相關新聞

「佛州已成武漢！」前線醫師曝心聲

「佛州已成武漢！」前線醫師曝心聲

美國佛羅里達州新冠肺炎（Covid-19）感染激增，上周出現單日通報超過1.5萬例的情況，打破全國與紐約州的紀錄。其中，邁阿密─戴德郡（Miami-Dade）被視為新的疫情爆發中心，加護病房（ICU）病床容量達到118％，前線醫師拉坦（Rishi Rattan）形容，「佛州已經成為中國武漢了」。

TOYOTA Corolla推Apex特仕版

TOYOTA Corolla推Apex特仕版

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

美國防長點破：解放軍改變世界計畫「中國將是大威脅」

美國防長點破：解放軍改變世界計畫「中國將是大威脅」

路透：TikTok考慮在倫敦設總部

路透：TikTok考慮在倫敦設總部

關鍵字：

黃以靜美國Flossie Wong-Staal中研院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面