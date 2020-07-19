三倍券多塑膠片...挨酸去年吸管白省了　彭啟明嘆：有環保意識就不會這樣做

▲振興三倍券於15日正式上路。（圖／記者劉維榛攝）

記者賴文萱／台北報導

政府為了刺激消費推出振興三倍券，民眾自15日起也已經可以開始領用，不過，近來不少民眾質疑，為何三倍券裡頭還要多一個塑膠片，批評政府不環保。對此，一直以來很關心環保議題的氣象達人彭啟明認為，「多了這一片真的很可惜」，沒辦法回收，也沒辦法利用，現在很多信用卡帳單都持續強調少紙化，如果政府製作時能多點環保意識，就不會做出這樣的事情。

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▲紙本三倍券用信封裝著，裡頭有張塑膠片固定三倍券。（圖／記者李宜秦攝）

近日不少人已領取到紙本三倍券，但信封一拆，除了9張三倍券之外，裡頭還多了一塊塑膠片，就有網友質疑塑膠片從塑膠料看起來成本不低，沒有實際用途，有點浪費，從發行量看來，一次性製造了大量垃圾，沒有回收機制，非常不環保。

▲▼三倍券塑膠片。（圖／記者胡治言攝）

不少網友也直批，「政府不是叫民眾減塑嗎？除了浪費錢還有什麼用途？」、「補了去年一整年吸管省下的塑膠用量」、「嘲笑白癡傻傻限塑用的」。有網友則說，「據說是拿來固定券，讓它不會在信封內滑動，好讓人可以從外確認張數」，另外，也有網友發揮巧思，將塑膠片改為口罩夾、發票夾。

▲氣象達人彭啟明。（圖／資料照／記者許展溢攝）

對此，長年關心環保議題的氣象達人彭啟明也感嘆，現在很多民間信用卡機購寄發帳單時候，也一直強調要少紙化，這次三倍券實在很可惜，就多了那一片，沒辦法回收，也沒辦法利用，以1千多萬份來說，浪費的數字很可觀，「如果製作時有點環保意識，就不會做出這樣的事情」。

彭啟明說，當初三倍券的初衷應該是希望大家能多綁定電子支付，藉機讓大家能習慣，這是很好的做法，像他也是很早就已經綁定好，但後來因為民眾抱怨不習慣，在輿論壓力下來還是印出現鈔，結果就忽略小地方可以更環保一點。

彭啟明說，現在國外在進行紓困時，都是以「綠色紓困」為大方向，他舉出法國紓困為例子，法國在協助法國航空進行紓困時，就有要求航班的排碳量要能夠減少。他認為，以紓困帶動綠色轉型，對環境的改變會是很有利的條件，可惜台灣目前還沒這方面的討論。

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