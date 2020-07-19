搭阿里山林鐵用三倍劵　數位綁定信用卡、行動支付超方便

▲林鐵列車穿梭山林 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

振興三倍券分為數位及紙本2種，阿里山林業鐵路為配合政府振興三倍券推廣，即日起開放數位三倍券綁定信用卡或行動支付後，即可至阿里山林業鐵路網路訂票系統（網址https://afrts.forest.gov.tw）線上購票，或直接前往林鐵車站購票，輕鬆、省時又便利！歡迎遊客多加利用！

▲祝山線觀日列車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲全臺唯一檜木列車 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由於紙本三倍券「不得找零、轉售、兌換或退換現金」，遊客至林鐵車站購票時，無論以紙本三倍券支付全額購票費用，或採部分現金、部分以紙本三倍券付款，皆「不得退票」。

如因故無法乘車，可於12月31日前，持未經查驗之車票，於發車前辦理搭乘日期、班次或車種之變更，變更次數並無限制，惟除第1次免收手續費外，第2次以上將依退票標準收取票價10%的手續費。另車上補票及便利商店取票，不適用紙本三倍券付款，請旅客多加注意使用規範。

歡迎民眾使用振興三倍券搭乘林鐵，相關規定及更多林鐵精彩遊程請上阿里山林業鐵路及文化資產管理處官網（https://afrch.forest.gov.tw），或FB粉絲團（https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan）查詢。

▲嘉義市定古蹟北門驛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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