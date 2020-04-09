大台中警察之友會募1200萬成立專戶　幫助因公涉訟警察解憂

▲大台中警察之友會理事長賴文玉（左）募資1200萬元成立專戶，幫助因公涉訟員警，圖為賴與楊源明合影。（圖／台中市警局提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市大台中警察之友會力挺台中市警察局員警依法執勤、保障訴訟權益，募資1200萬元成立「警察因公涉訟輔助金」專戶，提供因公涉訟員警補助律師費用不足之處，本月1日已實施。市警局長楊源明表示感謝並說，盼能減輕同仁身心壓力，無後顧之憂，並激勵勇於任事，依法貫徹公權力，有效提供員警及其家庭安全與安心保障。

員警依法執勤，維護社會治安，但過程中卻常面對遭人興訟，工作、法庭兩邊跑，身心交瘁外也造成經濟壓力。日前內政部警政署通過，因公涉訟警察可申請各審級律師費用補助，台中市大台中警察之友會理事長賴文玉有鑑於此，結合民間力量募集1200萬元，成立「警察因公涉訟輔助金」專戶，市警局也研訂「台中市政府警察局員工因公涉訟審議委員會設置及審議要點」，自4月1日起實施。

市警局長楊源明表示感謝並說，未來該局員工如因公涉訟或遭民事求償，都會個案審查，符合因公執法者即依情節給予補助，實質協助及紓解因公涉訟案件所需費用，減輕身心壓力，使同仁無後顧之憂，並激勵勇於任事，依法貫徹公權力，有效提供員警及其家庭安全與安心的保障。

市警局也表示，第一線員警執行任務時，常面臨高度危險與不確定性，如造成傷亡，需面臨冗長之訴訟程序及承擔個案衍生之民事賠償問題，為使涉訟輔助機制更加完善，爰結合民間的資源，冀能提供因公涉訟員警實質協助。

未來因公涉訟同仁，除可依相關規定向服務機關及內政部警政署，申請各審級律師費用補助。如仍有不足，即可向該局因公涉訟審議委員會提出申請補助。經審議通過後，由「警察因公涉訟輔助金」專戶撥付補助費用，讓所屬員工多一層保障。

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