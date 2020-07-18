只給「小額消費」老婆卻血拚破萬！他見卡費暴增…崩潰報警：被盜刷

▲男子看帳單發現妻子購物刷了萬元，報警稱「被盜刷」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名黃姓男子申辦信用卡後，同意授權妻子可持卡「小額消費」，而2018年7月3日妻子於百貨購物刷了1萬4484 元，隔月黃男發現信用卡費暴增，細查帳單後，列出同年5月、7月的2筆小額消費和1筆萬元消費，報警稱遭盜刷並停卡，結果妻子被依偽造文書罪嫌起訴。不過，日前台南地院審理時，以「罪證不足」判陳女無罪，全案仍可上訴。

判決指出，黃男面對法官提問「你所指同意的小額消費金額是多少？」、「那你同意被告使用該張信用卡範圍為何？」、「知道此卡多少額度需要簽名？」，他分別回答，「沒有金額的限制」、「認知是星巴克，且不簽名只要過卡就可，其他範圍的消費不算在內」、「不太清楚免簽額度」。

▲黃男並不清楚免簽金額限度是多少，認知是一杯星巴克咖啡的價錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

黃妻辯稱，丈夫從來沒跟她說這張卡不能使用「簽名消費」，如果丈夫不要她刷這張信用卡，隨時都可以把卡拿回去；黃妻辯護人則提到，黃男雖稱「僅授權一定金額，不用簽名範圍」的使用，但黃男提告的3筆消費中，卻出現2筆免簽的款項紀錄，可見黃男根本不清楚消費額度，如何限制妻子使用？此外，黃男瀏覽過繳完帳單後，卻隔2個月才提告，顯然黃男對於妻子並沒做出任何的限制。

聽完說詞，法官不解，黃男怎會對於2480元、600元這2筆小額消費一併提告，另外黃男警詢時曾證稱，有收到第3筆1萬4484元的刷卡簡訊通知，那黃男怎會又稱「8月初收到帳單消費明細，才驚覺遭盜刷」，顯然黃男指訴情節前後不一致。

再加上黃男與妻子約定信用卡使用方式時，並無簽下任何書面資料，也沒有證據證明妻子「只能刷星巴克之消費帳款」，因此法官認為，就上述說詞，且無其他證據佐證，難以憑黃男單方面指訴，而定妻子的罪，最終判黃妻無罪，全案仍可上訴。

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