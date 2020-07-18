嫩媽想壞壞！網購玩具「包裹一行字」糗爆臉脹紅　被神回一句…尷尬無限輪播

▲麗絲芶當日收包裹時，身上穿著睡袍，孩子們也在身旁。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

英國城鎮沃靈頓（Warrington）一名21歲身材姣好的女性透過網路購買商品，但就在送貨員上門時，她發現對方不斷對著她笑，就在她低頭看向包裹、準備簽收時，這才發現商品名字正印在外層包裝上，讓她頓時臉紅且感到極度尷尬，完全不敢看著送貨員的眼睛，因為她買的商品正是成人玩具。

鏡報報導，現年21歲的麗絲芶（Chloe Lythgoe）是名全職媽媽，養育3名小孩，在好友的極力推薦下，她決定在網路下單，嘗試一下可以滿足自己的「壞壞新玩具」。

就在包裹送來的那一日，穿著睡袍的麗絲芶發現送貨員在走來的路上看著包裹笑，且在她開了門之後，對方還是繼續對著她笑，她當時就想著，該名送貨員的表情變化，就好像知道她購買的商品一樣。直到她看向包裹準備簽收時，這才發現原來玩具的名稱就這樣印在外層包裝上，且位置就在送貨員掃QR碼的旁邊。

麗絲芶說，「我當時用『拜託希望你沒看到那行字』的表情看著他，但他卻回頭補了一句，『我知道裡面是什麼東西』。」她坦言，在這件事情發生後，那一名送貨員仍負責送她那一區住家的包裹，每每開門收包裹時，她都會想起那尷尬的一刻。

事實上，網購平台也在網站上標註，公司承諾會把謹慎列為送貨首要考量因素。網購平台發言人表示，目前正在調查此事件。

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