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收包裹「噴出100隻蟑螂」　他當場嚇傻：哪來的！竟是愛妻惹禍

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▲▼ 幫老婆收包裹！打開噴「100隻蟑螂」。（圖／翻攝自都市快報）

▲男子打開包裹，噴出近百隻蟑螂。（圖／翻攝自都市快報）

記者蔡儀潔／綜合報導

浙江餘杭的常姓男子近日在妻子小芳（化名）的吩咐下，下樓取包裹，謹慎的他一般都當面拆開驗貨，並錄下影片存證，然而此次他一打開，就噴出近百隻觸角細長、褐色帶翅的「蟑螂」，嚇得他差點把袋子甩出去。

「老公，幫我去拿下快遞！」據《都市快報》報導，近期正值電商平臺年中大促，小芳就掃購了不少，家裡的快遞包裹也特別多，18日當天，她收到到貨通知，吩咐丈夫幫忙拿一下。

為了避免糾紛，常男一般都當著外送員的面驗貨並錄下影片。他下樓後，發現有一大一小的2個包裹，他先拆開大的一看，裡面是一個「奠」字閃現在眼前，裡頭竟然是個花圈，「這哪來的？」

帶著疑問，他又拆開了另一個小的包裹，打開一看裡面竟是一隻隻觸角細長、褐色帶翅的「蟑螂」！常先生嚇得差點把袋子甩出去，外送員也連退了好幾步，一旁還有同樣來取快遞的鄰居也嚇得直跺腳。

「蟑螂」從包裹中灑落到地上沒有動，再仔細一看，原來是模擬蟑螂，足足有近百隻。常男瞬間怒火中燒，「哪有這樣捉弄人的？太過分了！」妻子也說自己肯定沒買過這種東西，兩人隨即報了警。

餘杭派出所民警趕往現場，發現快遞訂單上的寄件人身份及電話都是虛假訊息。商家則表示，買家聯繫方式以及詳細地址都是處於保密狀態，他們無法查看。

▲▼ 幫老婆收包裹！打開噴「100隻蟑螂」。（圖／翻攝自都市快報）

▲30歲的張姓女子因糾紛決定出口氣。（圖／翻攝自都市快報）

經過調查，警方發現嫌疑人是一名30歲的張姓女子，並將其傳喚至所內。面對警方詢問，張女承認了所作所為，原來在牙科診所的她，平時負責業務接待、顧客服務、糾紛處理等，工作2年診所對她的工作表現表示認可，然而事發前幾天，小芳帶著3歲兒子來到診所看牙齒，期間因服務上的問題，兩人發生了爭執。

張女接著表示，糾紛當天就解決了，但小芳事後向門診投訴，雖然矛盾不大，但這是她第一次被投訴，不僅被扣了獎金，自己的口碑也受到影響，一氣之下便想到寄恐怖包裹的方式，「我本來就是想嚇一嚇她，沒有想到後果會這麼嚴重。」目前，張某因威脅他人人身安全，已被餘杭公安依法行政拘留。

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