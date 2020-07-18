男劈腿人妻女同事「求來55張裸照」　轉給老婆雲端備份...要小三10萬or看光！

▲傳裸照給男友卻成為恐嚇素材。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

新北市劉姓已婚男子與已婚同事4年前展開婚外情，洪姓妻子隔年發現之後，竟私下去向小三要錢，偷偷得手5萬元。洪女1年後更與老公合夥，得手小三55張裸照，恐嚇對方10萬元，不然就要傳給同事。高等法院依恐嚇取財已遂和未遂罪，分別判決劉男4月、洪女8月有期徒刑。

根據判決書，劉男105年底明知女同事小花（化名）已婚，但還是展開熱烈追求，並且順利交往。洪姓妻子發現老公行為有異，在他的手機安裝監聽軟體，錄下兩人交往的親密對話。

之後洪女106年1月某天瞞著老公，私下要求小花「要給新臺幣5萬元，不然要將妳與劉偉傑的錄音檔公佈出來給妳家人知道」。小花害怕事情被揭發，隨即匯款5萬元給對方。

▲男子利用雲端備份裸照。（示意圖／CFP）

這段婚外情之後仍然持續，小花在男友苦苦央求之下，於106年11月中傳了旅遊期間拍攝私密照55張到對方手機。劉男隔年初把女友裸照秀給老婆看，更傳了1張照片到對方的雲端硬碟，進行備份。

之後洪女拿裸照去向小花勒索「我要拿這些照片到妳公司給同事看」、「一次拿出8萬6千元或分期付款10萬元」；劉男之後以LINE傳送雲端私密照截圖，並告知「原價10萬元」與「8.6一次解決這件事」。

小花向友人借錢未果，又擔心裸照被拿給同事看，因此選擇報警。二審高等法院認定，洪女第一階段恐嚇取財已遂，處有期徒刑6月，5萬元沒收；劉男、洪女恐嚇取財罪未遂，兩人各判刑4月，洪女2罪合併應執行8月刑期，皆可易科罰金各12萬、24萬元。全案可上訴。

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