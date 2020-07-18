藝人子涉「計誘友人」讓黑道擄走！　妨害自由起訴喊冤：我是察探糾紛

▲藝人張魁。（圖／記者林世文攝）



記者葉國吏／綜合報導

資深藝人張魁的長子、歌手張峰奇的哥哥張覺引，2018年捲入黑道討債風波，被檢方認定計誘涂姓被害人外出遭擄走，依妨害自由罪起訴。台北地院17日開庭，張覺引不認罪，表示是幫朋友察探糾紛，還說他也是被害人。

整起事件發生在2018年，當時張覺引還曾接受過媒體訪問，他表示與涂男結識後，雙方時常邀約聚會，以兄弟相稱，張覺引為了好友兩肋插刀，還曾被向涂男討債的黑幫押走痛毆，好意幫朋友排解問題，卻反遭指控為擄人勒贖案主謀，無端捲入一場金錢、詐欺、黑道的漩渦中，張覺引無奈表示，後續不管面對涂男或是官司，他都覺得使不上力，更透露黑道多次找上自己的父親張魁，讓他不堪其擾。

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根據《聯合報》報導，台北地院17日針對張覺引妨害自由罪開庭，張覺引出庭表示，2018年7月1日他前往涂姓友人住處，結果遇到2名陌生男子把他押上BMW黑頭車，車上2男問他是否有意幫忙解決涂男債務，甚至動手毆打恐嚇。

張覺引表示，最後他被丟包，當晚就跟涂男約碰面，但他後來去上廁所回來後就看到現場有警察，並聽說涂男被押走，強調自己也是被害者。不過法官認為，張覺引在知道黑道監控下還約涂男見面，甚至事後還致電見面店家要求刪除監視器影像，張覺引事後也拒絕測謊，認為案情仍須調查釐清。