前妻找人幫討2000萬本票　務農男「一年不敢回家」清7次潑漆

記者黃翊婷／綜合報導

雲林賴姓男子與陳姓女子離婚後，對方委託廖姓男子等多人來追討2000萬元的本票，不僅威脅「你沒有要處理，那大家看著辦」，還到住處潑漆，讓他嚇到一年不敢回家，因此決定提告求償300萬元。不過，雲林地院法官考量到陳女只是一時失慮，才會「請鬼拿藥單」，最後判她應賠償12萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲廖男找人到賴男家潑漆。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

賴男在判決書中主張，婚姻關係存續期間兩人就有債務糾紛，離婚後，前妻將他簽發的2000萬元本票委託給廖男等人處理，去年3月對方就跑來嗆聲，「如果有誠意還錢，住在這裡才會平安，否則要叫小弟來家中居住」，過沒幾天又有人開車來堵住去路，要求再簽本票，甚至接到恐嚇電話，內容包含「你現在不是在種菜？」、「你沒有要處理，那大家看著辦」、「你就好好做事」等等。

賴男接著說，同年4月間廖男帶人來他家潑漆，4個月後又收到恐嚇信件，嚇得根本不敢繼續住，只好暫時搬出去並另行租屋，整整一年都不敢回家，當然也就無法從事農作及販賣農作物，還要請人來清除油漆，前後加一加共花了7次才清乾淨，精神方面痛苦不堪，因此決定提告求償300萬元。

▲賴男嚇到不敢回家種菜，經濟收入受到影響。

對此，陳女辯稱沒有犯罪，也沒有說過上述這些話。然而，刑事方面她在今年被法院判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，雲林地院法官依職權調閱資料，發現判決記載她的自白、廖男等人的供述、刑案現場照片、恐嚇信以及手機通話譯文等鐵證，可見賴男的主張應為真實。

法官認為，上述討債手段確實惡劣，但陳女是因為一時失慮，才會找上廖男一行人「請鬼拿藥單」，結果衍生出更多風波，連自己也涉入刑事程序、受到刑罰，付出相當代價，考量到她的參與程度低，並非惡性重大，最後裁定應賠償12萬元較為適當，全案仍可上訴。