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13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

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廖葳13歲時就跳級上大學。（圖／翻攝自微博）

▲廖葳13歲時就跳級上大學。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

世界上不時會出現「天才兒童」，他們的學習能力異於常人，甚至年紀輕輕就可完成菁英教育，然而不管天資再聰穎，心靈畢竟還是孩子，稍有不慎就可能自毀前程。大陸過去曾有1名神童，年僅13歲時就高分跳級到頂尖大學，還獲得當地企業贊助全額獎學金和生活費，不料1年後成績卻滿江紅，面臨被退學的窘境。

據了解，1996年在貴州出生的廖葳從小天資過人，3歲時就能熟背幾百首唐詩，因此他5歲便提早就讀小學，且僅花2年半就完成6年學業，並跳級進入高中念書；更令人驚訝的是，廖葳的頭腦就像開了外掛，不像其他同學每天都在埋頭苦讀，他下課後幾乎都在做自己的事，很少花額外時間去學習。

13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

2009間，年僅13歲的廖葳已經學完全部高中內容，在家人和老師的支持下，他走入了高考考場，雖然考前和母親吵架導致失常，但他仍拿下563分的好成績，順利考取內地頂尖學府之一的中國農業大學；見兒子如此優秀，廖葳父母既驕傲又苦惱，因為他們的家境並不優渥，恐怕難以負擔大學學費和孩子的生活費。

消息傳開後，貴州當地最大企業「貴州茅台公司」決定幫忙，不僅贊助廖葳4年的學雜費，同時連生活費也一併負擔，讓他能完成大學學業；獲得外界的幫助後，廖葳也立下遠大志向，宣稱以後要當科學家報效祖國，並計劃利用2年時間修完本科學分、2年讀完研究生、2年讀完博士，再讀3年博士後。

13歲神童跳級頂尖大學！企業霸氣包學雜　1年後「天才崩壞」淪笑柄

不料短短1年過後，貴州茅台突然決定停止資助廖葳，原因是他上了大學後開始自我膨脹，除了迷上打遊戲，還常常不去上課，成績差到了極點，幾乎每個科目都不及格，已經面臨退學邊緣；更重要的是，在公司資助期間，少年從未說過一聲「謝謝」。最後廖葳逃過退學命運，但仍被迫轉科系，也不再受到關注，一代神童就此殞落。

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