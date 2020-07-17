小黃運將酒駕逆向狂衝！聯結車不閃「選擇勇敢對撞」　背後原因曝光

▲小黃逆向上路與聯結車對撞。（圖／記者洪正達翻攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄市前鎮區中山高「三國通道」引道17日清晨5點多發生一起逆向車禍，一輛清晨剛駛離港口送貨的聯結車行經該路段時，碰上迎面駛來的逆向小黃，聯結車運將深怕小黃釀成大禍，當機立斷選擇與小黃對撞。警方到場後發現小黃司機酒測超標，立刻將他逮捕。

據了解，聯結車司機因當時天色昏暗，正準備出發送貨時，行經三國通道路段驚覺一輛小黃高速逆向駛來，當下判斷如果要進行閃避的話，一定會波及其他車輛，且有極大可能會翻覆，擔心其他用路人受害之下，選擇急煞讓小黃撞上車頭，當車禍發生後，立即下車幫小黃司機脫困，所幸無大礙。

▲聯結車考慮緊急閃避會釀大禍，緊急煞車讓小黃撞上。（圖／記者洪正達翻攝）

警方表示，康姓男子（36歲）在三國通道路段，駕駛計程車於南下車道過彎時，疑似車速過快衝進對向車道，與當時行駛在北上車道駕駛聯結車的古男（63歲）對撞，導致雙方車輛毀損，僅受輕傷的康男，向警消表示不需就醫，實施酒測後，發現康男測定值達0.95毫克，當場將他逮捕，訊後依公共危險罪送辦。

▲小黃司機康男因醉駕上路，導致車禍發生後仍一臉茫然。（圖／記者洪正達翻攝）