台中港墜海「2可能原因」曝光！熟路釣客揭海象：那時候乾潮

▲計程車台中港墜海，造成4死事故。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者柯振中、白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市清水區梧棲港15日發生計程車墜海案件，造成3名乘客、1名司機死亡。對此，有經驗老道、時常在港口開車的釣客說明，當天台中港適逢乾潮，水面比平常低了很多，加上又下著雨，司機可能以為「前面是路」，進而發生悲劇，也有消息指出，可能是乘客報錯船，司機準備迴轉，卻不慎落海。詳細案發原因為何，仍待警方進一步釐清。

依據監視器畫面，41歲的謝姓計程車司機15日凌晨開著車，車上載有52歲黃姓男子、52歲李姓男子、65歲楊姓男子以及71歲許姓男子，卻因為不明原因往海面駛去，接著墜入海中。

▼台中計程車15日凌晨墜港，14日晚車上全員最後身影曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）



監視器畫面顯示，計程車的車頭超過海岸後，整輛車開始緩慢向下滑動，接著翻滾了半圈，以「車頂朝下、車底朝上」的狀態墜入海面，接著緩緩消失在監視器畫面當中。

車上的李姓乘客突然感覺「身體被浸濕」，從睡夢中醒了過來，發現車輛泡在海裡，嚇得趕緊踹破車窗，游了出去，才救了自己一命。李男說明，當時破窗逃生，楊姓男子也有跟著他游出來，沒想到回過頭一看，就沒看到人了。

▼台中港計程車墜海釀4死，家屬下午舉行招魂儀式。（圖／記者白珈陽攝）



事件發生突然，家屬相當錯愕、悲痛，只能趕往現場招魂，場面相當哀戚。事後，有時常在岸邊開車的釣客說明，當時台中港適逢乾潮，水面比平常低了約一公尺，加上下著大雨，車燈沒照到海面，司機可能以為「前面是路」，所以才向前開。

此外，還有消息人士指出，當時乘客報錯了船，車輛原先在碼頭的上一個支點就該左轉、停下，卻不小心過了頭，因此司機想迴轉，可能是因此不慎落海。至於詳細案發原因，仍待警方進一步調查。

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▼該輛計程車原先應該在綠圈處停車，卻不小心開過頭。（合成圖／翻攝GoogleMaps、記者白珈陽攝）

