台中港小黃落海！車行店長在台北「有要事」　家屬崩潰憤怒：有比人命重要？

▲計程車駛入台中港墜海。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽、林彥臣／台中－台北連線報導

台中清水區的梧棲漁港在15日凌晨發生一輛計程車不明原因落海，當時車上總共5人，包括謝姓司機在內的4人死亡，僅52歲的李姓男子生還。事發計程車司機所屬車行的中部負責人，今天並不在車行，所以目前尚未對墜海事件發表相關說法。但是死者家屬則事無法接受負責人不在車行的原因，對此感到相當崩潰憤怒。

▲台中計程車15日凌晨墜港，14日晚車上全員最後身影。（圖／記者白珈陽翻攝）



據了解，52歲黃男、65歲楊男、70歲許男、52歲李男前往KTV歡唱，一行人晚間9時40分抵達，歡唱到深夜11時40分離場，KTV外的監視器畫面也拍下了3名罹難船員的最後身影，只見3人神態並無異狀，陸續坐進計程車內，準備返回台中港。

0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅一名52歲李男生還。

事發後，車內唯一的生還者李男表示，大家唱歌時沒喝多少酒，一上車後都在睡覺，沒想到等他驚醒時，大家連人帶車已經掉落水中，他見狀只好趕緊踹破車窗逃生，渾身濕淋淋上岸後，回到船上打電話報案。

▲死者家屬前往車行想要了解事發詳情，卻發現負責人不在。（圖／記者白珈陽攝）



事發計程車司機所屬車行的中部負責人，因為在台北「有重要的事」所以今天並不在車行。但是死者家屬對於這樣的說法感到相當憤怒，認為「再重要會有比人命重要嗎？」

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