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深夜突然「罕見暴雨」害小黃運將落海？　台中人驚：雨滴有50元硬幣大

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▲▼計程車衝進台中港。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲計程車駛入台中港墜海。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者林彥臣／綜合報導

台中清水區的梧棲漁港在15日凌晨發生一輛計程車不明原因落海，當時車上總共5人，包括謝姓司機在內的4人死亡，僅52歲的李姓男子生還。事發當時，台中出現罕見暴雨影響能見度，再加上港區標線不明，很有可能就是造成小黃運將開錯路墜海的原因。

台中港區在15日凌晨0時左右，發生一陣罕見的暴雨，嚴重影響能見度。根據《東森新聞》報導，台中港居民吳先生表示，「（雨滴）打到汽車的擋風玻璃上，差不多50元硬幣這麼大！一陣（暴雨）很快就沒有了」。

▲▼計程車墜海當晚，台中港區下起罕見暴雨。（圖／翻攝自東森新聞）

▲計程車墜海當晚，台中港區下起罕見暴雨。（圖／翻攝自東森新聞）

據了解，搭乘同一部計程車的乘客，分別為52歲黃男、65歲楊男、70歲許男、52歲李男，一行人晚間9時40分抵達KTV歡唱，到深夜11時40分離場，KTV外的監視器畫面也拍下了3名罹難船員的最後身影，只見3人神態並無異狀，陸續坐進計程車內，準備返回台中港。

0時4分左右由41歲謝男所駕駛的計程車閃著雙黃燈竟朝海的方向緩緩駛去，墜海後立即翻覆，隨後呈現垂直90度的狀態緩慢下沉，之後才浮於海面上，造成52歲黃男、41歲謝姓司機、70歲許男、65歲楊男身亡，僅一名52歲李男生還。

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