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哈佛報告：中國民眾對中央政府滿意度高達93.1％

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▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

▲哈佛甘迺迪政府學院的專家13年間在中國進行了8次調查。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

哈佛大學甘迺迪政府學院阿什民主治理與創新中心（Ash Center for Democratic Governance and Innovation）近日發佈一份長期研究報告，顯示中國民眾對政府的滿意度逐年上升，2016年的更是高達93.1％。對此，中國外交部發言人華春瑩表示，報告的結論是，中國共產黨的執政基礎穩固，韌性源於民眾的廣泛支持，「這麼高的支持率可能是美國那些政客無比羨慕卻又無法企及的。」

該份報告名為「理解中國共產黨韌性：中國民意長期調查」（Understanding CCP Resilience: Surveying Chinese Public Opinion Through Time），由甘迺迪政府學院的3名專家Edward Cunningham、Tony Saich及Jesse Turiel完成，他們在2003年至2016年間於中國進行了8次調查，與超過3.1萬名中國民眾進行面談，已追蹤每個人在不同時期對於各級政府的滿意度。

▼哈佛報告顯示，中國民眾對政府的滿意度逐年提高。（圖／Harvard Kennedy School）

▲▼哈佛報告：中國民眾對中央政府滿意度高達93.1％。（圖／Harvard Kennedy School）

報告對中國政府作出了四個層級分類，包含中央、省、縣市，以及鄉鎮。結果顯示，從2003年至2016年間，中國民眾對各級政府的滿意度都有提升，2016年對中央政府的滿意度高達93.1％，對其他三級政府也有70％以上的滿意度，尤其是對於鄉鎮政府的滿意度，從2003年的43.6％成長至70.2％。

報告並提到，中國民眾對地方官員的印象改善許多，在2003年時，只有39.1％的人認為地方官員「友善」，但到了2016年提升至74.1％，並有75.7％的人認為地方官員「博學」（Knowledgeable），而認為地方官員「只說話不做事」「偏向富人利益」「只關心自己利益」的比例也大幅下降。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

反貪腐方面，報告指出，貪腐一直被中國民眾視為最嚴重的問題之一， 2011年只有35.5％的人認可政府打擊貪腐的努力，但到了2016年，該數據上升至71.5％。部分受訪者表示，政府的反腐手段正在取得成效，情況朝著正面的方向發展。

最後，報告指出，2016年的中國政府，比過去20年中的任何時期都更受關贏，不管是醫療保健、社會福利，還是其它的公共服務，都比2003年獲得更高的滿意度。

▲中國大陸,兩會,習近平,王岐山,李克強,王毅,五星旗,人民,中共,五星旗。（圖／路透社）

不過，環境問題上則有許多居民感到不滿，2016年時，受訪者表示，他們最擔心的環境問題是「空氣污染」（共33.5％），其次是「食品安全」（共19.1％）及「氣候變化」（共16.9％）。尤其在空氣污染方面，有49％的人認為空氣品質比5年前更差，有29％的人認為沒有變化，但只有22％的人認為空氣品質有改善。

此外，中國外交部發言人華春瑩16日舉行例行記者會時，特別提及了該份報告，她表示，報告的結論是，中國共產黨的執政基礎穩固，韌性源於民眾的廣泛支持，「我想，這麼高的支持率可能是美國那些政客無比羨慕卻又無法企及的，這本身其實就是對蓬佩奧等個別政客惡毒攻擊中國共產黨的最好和最有力的回應。」

▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

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