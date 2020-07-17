世界表情符號日　iOS 14 Memoji可以戴口罩、還有珍奶表情符號

▲iOS 14新表情符號。（圖／Apple提供）

記者邱倢芯／台北報導

蘋果iOS 14即將於秋季隨著新iPhone的問世一同推出，在新系統的Memoji與表情符號方面也有所更新。不過為了慶祝一年一度的「世界表情符號日」，官方也讓用戶預覽了即將推出的表情符號，包括了台灣人都相當熟悉的珍珠奶茶，以及尊重多元性別認同的跨性別符號。

不過，提到了表情符號，就不得不提到Memoji；在這次的iOS 14當中，Apple為了因應疫情、呼應大眾戴上口罩，因此在Memoji當中新增了口罩的選項。

表情符號

而為了為慶祝世界表情符號日，Apple也提供了一系列全新表情符號，將於今秋隨著適用於iPhone、iPad、Mac及Apple Watch的免額外付費軟體更新而推出。

Apple發表最新的表情符號設計，包括珍珠奶茶、捏手指、迴力鏢、跨性別符號、渡渡鳥、海狸、皮納塔、俄羅斯娃娃、硬幣、解剖的心臟、肺臟、忍者與墨西哥粽。

Memoji

根據官方指出，iOS 14帶來更多選擇，讓你使用Memoji打造你想要的樣貌。全新的自訂選項，提供上萬億種可能性，任你組合展現自我。

▼iOS 14 Memoji可以戴上口罩，甚至是改變口罩的顏色。（圖／翻攝自手機頁面）

且為了讓Memoji的表情更加豐富，這次的作業系統更新，也讓Memoji擁有新的臉部與肌肉結構，讓Memoji和Memoji貼圖表現更加生動，讓你在「訊息」中擁有更多方式傳送各種情緒。

而每個人對於髮型也有不同的喜好，為了展現出使用者豐富的樣貌，這次在髮型方面也新增了丸子頭、頂髻、分線油頭、波浪與漸層增強等11種全新髮型。

另外這次為了呼應疫情，Memoji也新增了口罩的選項，且除了可以讓Memoji配戴口罩，就連口罩的顏色也可讓你自訂。且這次在iOS 14當中，也新增了三個全新Memoji貼圖，讓你對好友擊拳、臉紅，甚至送上擁抱。