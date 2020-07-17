珍奶Emoji來了！蘋果展示13款全新表情符號　秋季隨iOS 14登場

▲蘋果展示全新Emoji。（圖／取自Emojipedia）

記者王曉敏／綜合報導

每年的7月17日被定為「世界表情符號日」（World Emoji Day），蘋果也在今日公開了新款Emoji預覽圖，此次新增的Emoji包括珍珠奶茶、渡渡鳥、忍者及跨性別符號等，這些新推出的Emoji預計將於今年秋季隨著iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 11等作業系統更新一同釋出。

Unicode Consortium（統一碼聯盟）於今年1月下旬釋出Emoji 13.0，推出包括「義大利手」（Italian Hand）等117個新款Emoji，預計今年下半年將會在iOS及Android等設備上正式發布。因應「世界表情符號日」的到來，蘋果與Google已分別在旗下作業系統中添增新的表情符號，今年秋季將隨著作業系統更新釋出。

蘋果今日已展示出新Emoji的預覽圖，包括渡渡鳥、俄羅斯娃娃、墨西哥節慶玩具Piñata、墨西哥粽Tamale、義大利人的經典手勢pinched fingers、迴旋鏢、忍者、硬幣、心臟、河狸、跨性別符號、珍珠奶茶及肺。其他Emoji 13.0中的表情服號也會添增進iOS 14，但目前蘋果展示出的只有上述13款。

▼蘋果13款全新Emoji預覽。（圖／取自Emojipedia）

受到新冠肺炎影響，統一碼聯盟今年4月宣布，預計於2021年初推出的第14版Unicode標準Emoji將延遲6個月發布，即2021年9月。這意味著，原定於2021年推出的iOS 15或Android 12也將延遲6個月左右才會加入新的Emoji，換句話說，自iOS 14更新後，iPhone至少到2022年以前將不再添新的表情符號。

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