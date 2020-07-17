影／再添2例菲律賓境外移入！20多歲女、40多歲男赴菲工作染疫

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布國內再新增2例新冠肺炎境外移入病例，為赴菲律賓工作的20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內截至目前累計79,256例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含78,296例排除)，其中454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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指揮中心表示，案453於去(2019)年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地之同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

指揮中心指出，案454今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診，目前收治住院隔離。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。