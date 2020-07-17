「活動衣櫥」改造成溫室種大麻　2男租屋處栽種：我們自己要用的

▲桃園市警局平鎮警分局16日查獲潘姓、盧姓男子在租屋處栽種大麻，依毒品罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮警分局16日執行「青春專案」，在轄區內進行社區安居緝毒專案與封城威力掃蕩勤務，其中在社區大樓清查時，發現潘姓男子見員警企圖閃躲，員警眼尖察覺有異在其租屋處執行搜索，意外查出另名盧姓通緝犯，屋內還發現大麻活株6株、栽種工具、大麻成品與吸食器等證物，其中大麻係利用活動衣櫥栽種，還有濕度控制與排煙設施，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局平鎮警分局16日查獲潘姓、盧姓男子在租屋處栽種大麻，分局長李建民檢視活體大麻株栽種工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，平鎮警方16日晚間由分局長李建民指揮執行專案勤務，在轄區某社區發現41歲的潘姓男子看見員警企圖閃躲，員警眼尖質疑有異上前盤查，經查出潘男因毒品案遭高雄地檢署發布通緝，員警將潘男帶回租屋處取身分證件時，發現另名遭台北、桃園發布2案毒品通緝的30歲盧姓男子，員警還查出潘男在租屋處以活動式衣櫥充當溫室栽植大麻，共查扣大麻活體植6株、新鮮大麻葉6.32公克、安非他命毒品5包、吸食器等與大麻栽種工具一批。

▲桃園市警局平鎮警分局16日查獲潘姓、盧姓男子在租屋處栽種大麻，在衣櫥內栽種大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，潘、盧2人以衣櫥充當溫室，內有濕度控制器與排除煙霧等裝置，為防止被家人、親友或警方發現，衣櫥拉鍊只要拉上外觀與一般衣櫥無異。但據了解，潘、盧2人利用網路學來栽種大麻嘗試自行栽種，取得大麻種子後曾多次嘗試栽種均失敗，經過改進後目前正值採收期，現場還起出大麻菸捲等證物，但2人否認有販賣情事，聲稱栽種是用來自己吸食。

▲桃園市警局平鎮警分局16日查獲潘姓、盧姓男子在租屋處栽種大麻等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

潘、盧2人坦承吸食大麻與安非他命毒品，警方訊後除將潘、盧分別解送高雄、台北與桃園地檢歸案，另依毒品罪嫌移送桃檢偵辦，並追查大麻活體種子、安毒來源與流向，持續向上擴大偵辦。

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