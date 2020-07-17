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歐盟國家領袖7個月首度面對面　爭奪「1兆歐元」復甦預算

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▲▼ 布魯塞爾歐盟領袖峰會今天舉行。（圖／路透）

▲布魯塞爾歐盟領袖峰會今天舉行。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

經過數月的線上會議後，歐洲各國領導人將在今（16）日展開面對面的峰會，這是疫情爆發以來首度實體會議。各國將討論高達7750億歐元（約25萬億台幣）的冠狀病毒經濟救助計劃資金，其重要性無法繼續使用視訊軟體。

據BBC報導，在疫情重創下，許多國家急需實行援助計劃。主要問題是，復甦預算中將有多少比例以贈予方式、多少以貸款方式。另外，領導人們還要商定1.07兆歐元（約35兆台幣）的7年預算。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在峰會前表示，「目前分歧甚鉅」。布魯塞爾會議原定於本週六舉行，但各國領導人可能需要更長的時間協商。

由於新冠肺炎（COVID-19）大流行，總部位於法蘭克福的歐洲中央銀行預測，今年歐元區經濟將下降8.7％。但最近才擺脫金融危機的經濟體，需要贈款而非更多貸款。

目前這筆復甦資金已有許多爭議，因為這筆資金可以在金融市場取得，並且有許多不同的來源。其中最大一部分來自於來自綠能發展和數位化改革，約有30％原本適用於氣候項目。

比較節約的國家例如奧地利、瑞典、丹麥，都希望有條件地控制資金發放。但歐洲南部各國認為這會成為發放過程中的阻礙。

隨著歐元區經濟活動的刺激，以及解除封鎖國境，人們擔心會引發第二波疫情高峰。

歐洲領導人所面臨的任務，不只是協調出復甦資金的規模與項目，還包括歐盟的整體預算要達成共識。

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