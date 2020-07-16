Go To Campaign日本政府推國內旅遊振興　多位地方首長急喊「卡！」

▲日本產業受疫情影響 。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情未平，東京感染大爆發，但政府持續推動「Go To Campaign」國內旅遊振興計畫，引發各界批評。除了負面聲浪之外，也有人對觀光促進經濟抱有期待。

日本第一季修正後國內生產毛額（GDP）的萎縮幅度小於初估值，分析師預言本季萎縮更甚，日本經濟可能面臨二戰後最嚴重的衰退。不直接採取振興產業的政策，日本政府希望以旅遊帶動國內消費活動。「Go To Campaign」補助交通、飲食、商店街購物等方面。預計於7月22日正式實施。

內閣官房大臣菅義偉說明這個活動旨在振興地區經濟，促進地方觀光及餐飲業。政府正積極面對「活動可能使病毒在日本全境散播」的疑慮，且諮詢防疫專家的意見，今日大臣與防疫專家對此進行會議討論。

提案「Go To Campaign」的組織之一為「全國旅行業公會」，會長二階俊博同時是自民黨的幹事長，身份相當敏感。

▲小池百合子呼籲東京民眾切勿前往日本其他區域。（圖／路透）

在這個時間點推行國內旅遊政策引起地方首長批評，奈良市市長仲川元雍便建議政府「有限制的開放」並表示「不完全歡迎」；而青森縣陸奧市市長宮下宗一郎則強烈反對政府的決策，他說，「我們現在所有的防疫成果將功虧一潰。」

其他縣市首長也都在衡量病毒流動的風險。今天再創單日感染人數新高的東京，知事小池百合子呼籲民眾不要前往其他區域，目前「Go To Campaign」補助對象已取消從東京出發的旅客。大阪每日新增數十個確診個案，若強推此政策，關西地區狀況也會十分危險。

《共同通訊社》提到，自民黨內部也有要求「延期」的意見。最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男向政府喊話，「我們應該停下來且重新考慮。」日本醫學會會長也認為中央政府應以「極度謹慎」的態度去執行這個政策，「現在推行『Go To Campaign』並不是一個好主意。」