少女帶2女童上頂樓天台　竟慫恿「手放開跳一跳」...自己卻緊抓欄杆

▲女竟慫恿2童「手放開跳」。（圖／翻攝知乎）

中國近日有段影片在網路上瘋傳，3個女孩在頂樓圍欄外的天台上玩耍，相當危險，但更驚險的是，身穿藍色衣服的女孩自己緊抓著護欄，卻慫恿另外2個女孩「挑戰」走在頂樓邊緣，甚至還要求她們「鬆手、跳一下」，一名男子見狀將畫面拍下，並叫3名女孩趕緊爬回護欄內，沒想到藍衣女孩卻要求男子把影片刪掉，引發網友熱議。

根據陸媒報導，一名男子見到3名女孩在頂樓圍欄外的天台上玩耍，將整個過程拍下，影片中看到身穿藍色衣服的女孩緊抓著護欄，另外2名女孩則是在天台邊緣遊走，而藍衣女孩還慫恿她們「鬆手、鬆手、跳一下」，嚇得男子將3名女孩勸回護欄內。

男子接著詢問3名女孩是幾號樓，粉色衣服的兩個孩子接連回答「6號樓」，而藍衣女孩卻是冷靜要求男子將影片刪除，男子表示「這是為你好，為什麼要刪掉？要是掉下去沒有命怎麼辦？」藍衣女孩卻翻白眼表示「我們不可能掉下去」，接著便上前搶手機。

影片曝光後，引起網友熱議，有人表示藍衣女孩自己緊抓著護欄，卻慫恿另外兩名女孩鬆手、跳一跳，且過程中她完全沒出現慌亂的表現，反而是冷靜要求將影片刪除，應該是蓄意為之；也有人應該是藍衣女孩怕高，但又不想被玩伴說膽小，所以才緊抓著護欄。

另外也有網友在發問平台《知乎》上透露，藍衣女孩之所以會這樣，是因為穿橫條紋的女孩是其爸爸再婚帶來的妹妹，家裡偏心嚴重，所以想要趁機讓妹妹不慎墜樓，因為這件事，藍衣女孩被爸爸打慘了。

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