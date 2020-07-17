防三倍券「假消費、真套現」！各大賣場規則一次看　好市多退券、全聯只換貨

▲各大賣場使用三倍券規定出爐。（圖／記者李宜秦攝）

記者蕭筠／台北報導

首波「振興三倍券」於15日正式開放領券，每人有3000元現金券可使用，但由於不能套現，日前就曾有民眾喊出要運用賣場的退貨機制「先消費再套現」，備受爭議。對此，全台各大通路賣場也祭出防範機制，如好市多規定只能退券、家樂福退款以餘額代用卡為主、全聯則只能換貨。

▲家樂福持三倍券不退券。（資料圖／記者湯興漢攝）

●好市多：持三倍券消費退貨優先退回三倍券、若是信用卡交易則以信用卡退費，提醒三倍券不適用於電商網購、票券、會員費、購物卡及儲值等，使用期限自2020年7月15日至12月31日止。

●家樂福：持三倍券消費「不退券」並以換貨為主，若是堅持退費則退款將全數存進餘額代用卡、現金退還現金，且該卡限定只使用於家樂福，故無變現問題，提醒亦不提供找零服務，若持200元面額三倍券最好購買超過200元商品，其餘以現金作支付。

●愛買：持三倍券購買商品就退券，若是使用三倍券加現金消費則退三倍券及現金，若為三倍券加信用卡消費，就是退三倍券和退刷。

▲全聯持三倍券消費「只能換貨」、「不退券」、「不退現」。（圖／記者蕭筠攝）

●全聯：持三倍券消費「只能換貨」、「不退券」、「不退現」，且不得找零，提醒三倍券不得購買菸品、儲值、禮券，代收項目也不得使用。

●美廉社：持三倍券消費「只換貨、不退錢」，且不得找零，若選擇換貨只能換等值商品，超過金額則可補差價，信用卡則退刷，代收項目、繳水電、點數卡、菸品等不得使用。

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