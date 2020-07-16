疫情後台灣首辦台中藝術博覽會　60間畫廊展出上百件連珠寶也入畫

▲▼台中藝術博覽會邀請珠寶設計師廖文良跨界參與，吳寶春當場還買下一幅「印象粉彩」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

第8屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」17日起展至19日，今年主題為「空間向度-雕塑賞遊」，以深化台中藝博做為台灣雕塑重要展會目標，這次吸引國內外60間畫廊，展出油畫、雕塑、水彩、複合媒材等精彩作品，其中更邀請珠寶設計師廖文良跨界參與，連麵包冠軍吳寶春當場也買下一幅。

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台中市副市長令狐榮達出席指出，市府推動都市計畫景觀藝術，以都市美學三法為本，不論是在市府廣場、廊道、社區，都有許多藝術裝置，台中藝術博覽會則是新冠肺炎疫情以來，台灣舉辦的第一個大型藝術博覽會，相信在產官學攜手合作下，台中將成為充滿美學的藝術文化之都。

▲台中藝術博覽會明天起登場，展期至19日。

文化部蕭宗煌務次長表示，「台中藝博是台灣藝術發展史一部分，Taiwan can help,Taichung we can!」

中華民國畫廊協會理事長鍾經新表示，為支持年輕藝術家，今年協會首創與四大藝術競賽獎項合作，包括經營4年的台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國立國父紀念館「中山青年藝術獎」、國立新竹生活美學館「璞玉發光」、以及與國立台灣藝術大學共同推動的「台藝新人獎」，期待扶植更多傑出的藝術新秀，為台灣藝文領域帶來更多元豐沛的創作能量。

廖文良在珠寶領域擁有超過30年的經驗，繼2016年在首都藝術中心發表新書《那一葉。有囍事》呈現繪畫／珠寶／詩詞三位一體創作，並連結AR科技來呈現動畫表現，今年，他的藝術創作更帶來嶄新的五感逆襲，其中《太湖石。載太極》運用太湖石的「縐、瘦、透、漏」四大特點，輝映他的創作四大象限―珠寶、繪畫、裝置藝術以及詩詞，作品巧妙地遊走各種不同媒介與向量，構築全新藝術語彙，以達不可預測的美好境界。

出席開幕式者包括立法院副院長蔡其昌、台中市副市長令狐榮達、社團法人中華民國畫廊協會理事長鍾經新、國父紀念館館長梁永斐、國立台灣美術館館長林志明、國立台灣藝術大學校長陳志誠、國立新竹生活美學館館長高平洲、世界麵包冠軍吳寶春、大千典精品當舖秦嗣林、名威珠寶董事長黎龍興、藝術品拍賣官鑑賞家（藝評家）陸潔民等人，為今年台中國際藝文盛事更添話題與氣勢。

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