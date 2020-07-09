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新竹市媽祖有保庇園遊會　將邀吳寶春現場烤麵包

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▲▼台開集團與吳寶春攜手進軍花蓮，邱復生，吳寶春。（圖／記者湯興漢攝）
▲吳寶春將在18、19日的媽祖有保庇園遊會中現場烤麵包。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳凱力／新竹報導

世界麵包大賽冠軍吳寶春、義大利拿坡里披薩團體組冠軍蔡松霖、鄭羽辰、李品儀下周末都將在新竹市合體了，同時，新竹市府也宣布，下周末將舉辦媽祖有保庇園遊會，現場將搬來兩個大型窯烤爐，由吳寶春、蔡松霖等，親手烘培，民眾除了享受麵包、PIZZA，現場還能參加三級古蹟長和宮深入導讀團，屆時知名設計師潘一如也將介紹長和公園。

▲媽祖有保庇。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲媽祖走保庇園遊會中，除了大師級的窯烤趴外，還有文史導覽。

新竹市長林智堅表示，新竹市是一座富有歷史，同時也是年輕的城市，透過公園、廣場等公共空間及環境景觀改造計畫，不僅為新竹市容帶來新的氣象，同時也可以替市民創造更友善的遊憩空間。新竹市長林智堅指出，除了振興經濟，還要讓市民看到新竹市嶄新的一面，親自深入體驗新竹市的美好與活力。

媽祖有保庇園遊會18日、19日上午11時至下午6點，現場邀請多位職人參與，園遊會策展人臉書社團蘋果花愛鑄鐵鍋團長初聲怡表示，新竹是一個被低估的美好城市，就在大家毫無所覺之時，新竹市府團隊已經默默地為新竹做好許多美好的改變，她期望能夠藉此讓更多人重新認識舊城區，同時，她也會親自導覽具有近280年歷史的長和宮，讓大家看見百年來智慧的累積，一窺媽祖作為民建信仰的存在，也可以重現當年新竹之繁盛進步。

產發處說，馬祖有保庇園遊會2天都有專家導覽文史，採現場報名，近280年歷史的長和宮，擁有全世界唯一保有真髮軟身正三媽，文物館還有很有趣的藥籤，例如74號簽的米汁與人乳、73號簽的炊飯布與圍身裙等。

產發處表示導覽活動於7月18至19日每日下午兩點，在長和公園樹屋平台下蕨醒展區集合，由長和公園設計師潘一如導覽公園，再由初聲怡導覽長和宮。歡迎全國大小朋友前來拜訪新竹市第一座有滯洪池功能的公園以及世界級真髮正三媽。

產發處張力可處長表示，媽祖有保佑園遊會邀集了很多世界冠軍師傅親自現場操作，還有多家知名廚具品牌品硯、畢耶、河洛和南園將在現場展售，園遊會不僅可使用「三倍券」，廠商還加碼折扣，包括solo波蘭陶7折、河洛未來肉品75折等優惠，歡迎全國民眾來搶寶。

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