高雄VR產學成果展登場　嘉大學生作品「冬季獵人」草衙道玩得到！

▲高市府經發局與南部6所大學合作的體感產學成果展將於7月17、18日在高雄科工館登場。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）



實習記者莊子誼／綜合報導

高市府經發局與南部6所大學合作的體感產學成果展將於7月17、18日在高雄科工館登場，今年將以學生創作為主，展出9款AR、VR相關作品。其中，嘉藥大學林唐逸的作品「冬季獵人Winter Hunter」在HTC的輔導下，將於月底在KOSMOSPOT奇點站上架，可視為產學合作的典範。

經發局代理局長王宏榮指出，為培養優秀的體感人才，並讓學生畢業即就業，高市府積極推動體感業者前進校園，透過與學生的直接接觸，輔導同學完成更符合市場需求的作品。

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今年展出的9件作品分別是朝陽科大的「放輕鬆3.0」、南臺科大的「路遊憩」、「向南行」、嘉藥大學的「冬季獵人」、「幽靈攻防戰」、正修大學的「全域突圍」、遠東科大「用VR玩化學」、屏東大學的「臉部表情運動」及「變異病毒」等。

其中，嘉藥大學林唐逸創作的「冬季獵人」將在HTC的指導下於KOSMOSPOT奇點站上線。林唐逸表示，曾在體感業者「愛廢的犬」實習且參與「魔法夜派對」遊戲製作，對VR遊戲擁有極大熱忱的他，全心投入「冬季獵人」中，並透過經發局與HTC VIVELAND團隊合作，學習商品化與專業遊戲製作的概念，讓他在產製作品過程中，更貼近市場需求、打動玩家。

▲該展覽除了多款刺激的遊戲外，也有專為銀髮族設計的健康促進運動。（圖／翻攝自高雄市政府全球資訊網）

值得一提的是，該展覽除了多款刺激的遊戲外，也有專為銀髮族設計的健康促進運動、虛擬化學實驗，還有AR旅遊刊物等，有興趣的民眾可於展出期間前往體驗。