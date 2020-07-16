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狗狗狂吠嚇到路過女　飼主縱容有責！違反社維法罰1000元

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▲台南地院柳營簡易庭，認吳女縱容狗狗嚇人裁處罰鍰1000元，可上訴。（圖／記者林悅攝）

▲台南地院柳營簡易庭，認吳女縱容狗狗嚇人裁處罰鍰1000元，可上訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南新營1名吳姓女子，在住處空地圈養2、3隻中型狗來看家，2020年6月15日晚上7時26分，狗狗因沒繫繩上鍊，從圍籬破口跑出來，並朝向路人陳姓女子狂吠，陳女飽受驚嚇報警處理，警方偵辦後依違反社會秩序維護法將飼主吳女送辦，台南地院柳營簡易庭，認吳女縱容狗狗嚇人裁處罰鍰1000元，可上訴。

警方調查，吳女因疏於修補圍籬，致狗狗從圍籬破口跑出來，趨近路人陳女並朝其吠叫等情事，經檢具監視影像，吳女在警詢時均坦承不諱。吳女說因狗狗難以上繩，平時即未綁狗鍊，而空地圍籬有破洞，狗狗才會從該破洞跑出來。

台南地院柳營簡易庭法官認為，從監視器錄影翻拍照片，可見狗狗於案發當時同時趨近陳女，陳女因而有向後退動作，足見陳女受狗狗趨近吠叫而受驚嚇，飼主吳女表示，因狗狗難以上繩，平時即未綁狗鍊，且空地上之圍籬有破洞，狗會從該破洞跑出來，可知吳女並未為任何防止狗狗侵擾他人之措施，且早已知悉圍籬有破洞，狗狗曾從該破洞跑出，仍疏於修補破洞，縱容狗狗從該破洞跑出自由活動、嚇人，認有消極容任狗狗嚇人之意，而有縱容動物嚇人之行為，裁處1000元罰鍰，以資懲儆。

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