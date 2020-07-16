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展覽免費！365天全年開放　成美藝廊徵件開跑

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▲彰化成美文化園即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供）

▲彰化成美藝廊即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化在成美文化園內有一座全年無休的「成美藝廊」雅致的燈光搭配靜謐悠閒的空間設計，彷如進入國家級的殿堂般，園方除了提供給藝術界人士外，也對外公布從即日起至9月30日，藝廊免費提供場地，開放給各界申請布展，展期從明年2021年1月至2022年1月，一檔可以展將近2個月。

▲彰化成美文化園即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供）

園方指出，「成美藝廊」的前身是「鄉民藝廊」，由頂新和德文教基金會於1998年8月成立，2018年改隸成美文化園附設成美藝廊。基金會創辦人魏應充過去多次提及，成立藝廊除了提供在地鄉親們優質的藝文資源外，更希望成為文化傳承及推廣的平台。

▲彰化成美文化園即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供）

▲彰化成美藝廊展出「羅黏香藝文化展」。

目前成美藝廊正在展出鹿港戲偶大師施建宏的「羅黏香藝文化展」。施建宏表示，這是他歷年參加過最慎重的展覽，他也提到，藝廊有投影設備、音響、燈光、展架等，是南彰化一帶設備最豐富的私人藝文空間，期盼下次還能在這裡辦成果展。

▲彰化成美文化園即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供）

成美文化園強調，成美藝廊舉辦徵件活動，即日起至9月30日止，歡迎國內外公私立美術團體、機關、學校以及個人創作者申請，可以展覽木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、金工、雕塑、水墨、書法、油畫、水彩、膠彩、版畫、篆刻、複合媒材等多種藝術品，歡迎各創作人、團體申請，讓成美文化園成為分享與交流的藝文平台。聯絡方式： 04-822-1166#212李宗鴻、電子信箱：gallery@cmcp1885.com

▲彰化成美文化園即日起免費徵件。（圖／成美文化園提供）

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