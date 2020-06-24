打造「四芳廚房」開發生態輕旅行　頂新和德文教基金會挹注建造經費

▲彰化永靖四芳廚房動土。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

擁有彰化永靖唯一「優良空氣品質淨化區」四芳村，在頂新和德文教基金會多年努力下，終於正式啟動四芳村集會所暨活動中心廚房建設計畫，「四芳廚房」24日正式動土，年底完工後可成為村內長者共同學習據點與活動空間，並在發展生態旅遊的永靖鄉中，成為社區規劃「生態輕旅行」的新景點。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡說，創辦人魏應充為繁榮故鄉，透過基金會深耕社區已有多年，幾年前在一次永靖鄉社區座談會中，得知四芳社區希望建造一間多功能性廚房，推動農村再造計畫，但因社區大多是非營利單位，無法負擔所有經費。魏應充馬上協助社區邀請專業建築師、顧問與相關人員到社區實地訪查相關需求，並捐助大部分建造經費。

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四芳社區發展協會理事長陳雍讓說，他在當地長大，對家鄉的一草一木有深刻的感情，在家人支持下，號召社區志工投入「社區環境再造計畫」已有十幾年。他們整地、植木、搭建各樣軟硬體設備，並走訪宣導「無農藥環境」，讓原本的雜草叢生荒蕪之地，蛻變成有著多樣樹木花卉與螢火蟲、獨角仙的棲息地，環保署網站上列為「優良空氣品質淨化區」。

「四芳廚房」工程由知名建築師郭俊沛協助設計，他不僅曾參與彰化縣歷史古蹟「成美公堂」的修復工作，對許多百年廟宇修復經驗對及傳統建築都相當有研究，也曾因參與雲林草嶺生態地質國小建築設計在2014年獲得台灣建築獎佳作。

▲彰化永靖四芳社區發展協會。

未來四芳廚房外型將配合社區許多傳統建築及三合院區的農村意象，構造體保留傳統建築外觀，減少鋼筋混凝土；希望以簡樸的材料表現慎重其事、珍惜愛物的農村勤樸精神，一來能有場域帶動村內的長者共同學習與照顧基本起居，二來也能規劃社區生態輕旅行，挹注社區源源不絕的活力與特色。

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