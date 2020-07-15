快訊／三峽重大車禍1死3傷！少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡　2警濺血掛彩

▲監視器拍下少年騎車闖紅燈撞上警車瞬間。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺、陳俊宏／新北報導

新北市三峽區15日凌晨1時許，警方獲報有青少年飆車，一輛警車在前往查看途中，行經民權街、宏源街路口時，突遭一輛闖紅燈的雙載機車從側面撞上，機車騎士送醫後傷重不治，後座乘客手部骨折、全身擦挫傷送醫急救中。而警車遭撞後衝入一旁攤車，車上2名警員均遭玻璃割傷，送醫後無生命危險。警方調查騎士為未成年無照騎車，經酒測排除雙方駕駛酒駕，正釐清事故原因及肇事細節中。

據了解，警方於凌晨1時40分左右獲報民權街、宏源街口有民眾聚集、飆車，由三峽派出所孫姓警員與黃姓女警開車前往查看，開警示燈行經事發路口時，突然遭一輛雙載機車從左側高速撞上，警車失控撞入路旁小籠包攤車。由於攤車的瓦斯管線遭撞斷，孫員立即倒車避免危險，撞上對向的挫冰攤位後才停下，坐在副駕駛座的黃姓女警見狀立即通知救護車前來支援。

▲▼機車闖紅燈撞警車，兩人噴飛1死1傷。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報抵達，發現蘇員臉部遭玻璃割傷，黃姓女警左手無名指也有割傷，2人送醫後無生命危險。至於騎車的陳姓少年（16歲）頭部、腹部大量出血，倒地失去生命跡象，送往恩主公醫院急救後仍傷重不治；機車後座的蘇姓少年（16歲）則噴飛倒地，手部骨折、全身擦挫傷，送亞東醫院急救無生命危險。

警方經酒測排除雙方駕駛酒駕，但騎車的陳姓少年未成年且無駕照，經調閱監視器發現當時機車闖紅燈從宏源路衝出，直直撞上閃著警示燈行經路口的警車左側，隨後警車便失控衝向路邊，機車上2人則噴飛倒地。



三峽分局副分局長黃家瑋表示，警方於凌晨凌晨1時40分左右接獲民眾報案，指稱民權街、弘園街口有青少年聚集飆車，分局立即派遣警網到附近巡邏防飆，行經事發路口時遭一輛闖紅燈的機車攔腰撞上，一共造成4人輕重傷，機車騎士送醫後傷重不治。警方已派員到醫院並調閱路口監視器，以釐清事故原因及肇事責任。

▼警車被機車撞後衝進一旁攤商。（圖／記者游宗樺翻攝）

▼機車上兩人1死1傷。（圖／記者游宗樺翻攝）