遭同學「性霸凌30分鐘」…3歲女童血染內褲！幼兒園的補償方案讓家屬更火

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名3歲女童在幼兒園長期遭同學欺凌，後來向父母反應，「有人戳我下體」，且聽到上學就尖叫大哭，父母趕緊調閱監視器一看，孩子在上個月10日被毆打、性霸凌達30分鐘！受害家屬10日下午在臉書PO文提到，對於幼兒園的「補償方案」實在無法接受。

女童家長今年5月發現女兒下體會痛、會癢，追問之下女童才說出是班上男同學弄的「我不要跟他們當朋友了！」家長調閱監視器後，發現幼兒園一名男童會對女兒「磨蹭」，或舉起手毆打女童頭部，女童向老師求救時，老師卻在一旁滑手機，後續男童變本加厲，亂摳女童下體導致爆血，整起事件才曝光。

▲三峽某家幼兒園驚傳女童遭性霸凌戳下體爆血，園方則回應沒拍到關鍵畫面。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市家防中心主任許芝綺表示，孩子目前已經離開幼兒園，現階段會協助主要照顧者觀察女童的創傷及身心反應。而幼兒園也坦承疏失，並解釋當時老師是在用手機點名系統，後續會加強老師的管理，並取消手機點名規定。

受害女童的家屬10日再度PO文指出，「上個月9日的監視影片中，我女兒也被男童勒脖子壓制在地，男童還用下體要頂我女兒，被我女兒踢開，老師也在一樣在旁邊，然後也是全然不知；女兒說了很多事是監視器裡面所沒看到的，那代表其他的日期裡面一定也有欺凌的事情發生。」

家屬還提到，「園方在3日電話對談時不斷道歉並承認是園方疏失，並問我，願不願意給他們一個補償的機會，讓我女兒去園方在三峽的開的另一所學校免費讀一個月？試問三峽的民眾有人敢嗎？」

家屬持續表示，「3日電話跟我們道歉，過幾天後面對媒體採訪時，卻一直把問題推給我們夫妻，還向媒體表示不是他們不來關心，而是我們隱瞞女童的狀況不說。你們是虛情假意道歉，還是園方對外口徑不一致。不要在那邊跟我玩文字遊戲說不是性侵只是霸凌，我管你用什麼名詞來形容男童的行為，我也不管你們老師是在點名是在滑LINE，都已經錯得離譜了還在狡辯？」

對於家屬的PO文，記者致電園方，一名老師解釋，「現在案件已經給委任律師處理，你問再多問題我們也無法回應，等教育局的公文下來，我們會再對外發聲明」