英國政策轉向　禁用華為5G設備！華為發言人回應了

▲英國政策轉向，華為被排除在5G建設外。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

英國政府今（14）日宣布，已決定將在2027年之前，將華為設備從英國的5G網路中完全移除。對此，華為英國發言人Edward Brewster 表示很失望，這對英國所有手機用戶來說都是個壞消息，盼望英國能夠重新考慮。

綜合外電報導，英國政府宣布禁用華為設備後，發言人Edward Brewster 隨即指出此決定令人失望，因為不僅可能會拖累到英國的數位發展，還會增加消費者的支出，並加大數位的落差，批評政府不升級反而降級，最後呼籲政府能夠重新考慮這一決定。

Edward Brewster 說，「我們有信心，美國政府新的制裁不會影響到，我們提供英國的設備安全性。」令人遺憾的是，「我們在英國的未來已經被政治化了」，這和安全問題無關，而是基於美國的貿易政策。

Edward Brewster 表示，過去20年以來，華為始終致力於在英國構建更好的網路連接，然而作為一個負責任的企業，日後也將持續為顧客提供服務。最後他強調，華為將仔細審視今天的聲明對未來在英國業務的影響，並持續與英國政府溝通合作，以表明華為可以如何繼續為英國提供貢獻。

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