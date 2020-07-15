英國正式宣佈：禁止華為參與5G網路建設…華為：未來發展被政治化！

▲英國禁止華為參與5G網路建設。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

英國政府當地時間7月14日下午證實宣佈，英國手機營運商從今年底起禁止購買任何華為5G設備；華為在英國現有的5G設備也必須在2027年前全部撤換。對此，華為英國發言人愛德華•布魯斯特（Edward Brewster）回應，這個決定令人失望，對英國所有的手機使用者來說都是一個壞消息，「很遺憾華為在英國的未來發展被政治化。」

他表示，此舉非但不能「提高」，反而會降低英國的發展水準，這可能會讓英國落入數位發展的慢車道，增加消費者的通訊開支，並加深數位鴻溝，「我們敦促政府重新考慮這一決定，我們有信心，美國的新管制措施不會影響我們為英國提供的產品的韌性和安全。」

愛德華•布魯斯特還指出，很遺憾華為在英國的未來發展被政治化，此舉源於美國貿易政策，而不是安全問題；過去20年來，華為在英國聚焦構建更好的網路聯接，「作為一個負責任的企業，我們將繼續一如既往地為客戶提供支援，我們將仔細審視聲明對我們未來英國業務的影響，並與英國政府溝通，闡明我們會如何繼續助力英國構建更好的網路聯接。」

▲華為在英國被封殺i。（圖／路透社）

據英國廣播公司（BBC）報導，強生政府14日早上召開國家安全委員會議，就華為5G設備問題做出最終決定。文化大臣Oliver Dowden隨後向下議院證實，政府將從今年12月31日起禁止電信運營商購買華為5G設備，並計畫2027年之前將華為排除出英國的5G設備供應。

Oliver Dowden承認，英國5G建設進度會因為排除華為設備而被推遲1年，「這不是一個輕鬆的決定」。但他稱此舉「事關維護英國電信網路長期安全」，尤其是考慮到美國的新一輪制裁。

中國外交部發言人趙立堅14日曾表示，英方態度是能否為在英中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，是脫歐後英國市場走向的試金石，也是中國在英投資是否安全的風向標。

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