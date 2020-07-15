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前央視駐美首席記者：一些美國學生「分不清台灣和泰國」

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▲▼前央視駐美首席記者王冠。（圖／翻攝自觀察者網）

▲前央視駐美首席記者王冠。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

前央視駐美首席記者王冠日前在一場中美視訊論壇上表示，馬英九當年在紐約大學的恩師傑羅姆-科恩當面對馬英九表示，他授課的美國學生曾經發生分不清台灣和泰國。王冠認為，這其實反映一部分美國人對台灣問題的認知，「根據美國皮尤民調顯示，76%的美國人認為臺灣是一個獨立的國家，和中國大陸沒什麼關係。」

據《觀察者網》報導，由中國公共外交協會、北京大學和中國人民大學主辦中美智庫媒體視訊論壇9日舉行。王冠在會中演講，過去十多年，他在華盛頓和北京兩地近距離觀察和報導中美關係。他認為，中美目前最大的障礙之一是雙方許多民眾對對方社會的瞭解過於簡單化，這很危險，因為這將使他們容易被操縱和控制，被一些政客的反復無常和權宜之計所蠱惑。

他舉例，美國人對台灣問題的認識便是其中之一，「2017年我聆聽美國亞洲協會舉辦的一場學術研討會。台上的嘉賓是馬英九和他當年在紐約大學的恩師傑羅姆-科恩教授。兩人談到兩岸關係時，科恩給馬英九講了一個故事。」

當時，科恩說，自己前段時間在學校開了一門東亞安全課，開課第一天問班上同學，「你們都知道關於台灣的哪些事情（What do you know about Taiwan）？」一位美國同學迫不及待地回答說，「天啊，教授，我超愛吃泰餐！（Oh my god, professor. I love Thai food！）。」顯然，這個同學把泰國和台灣兩個英文前綴相同的地方搞混了。

王冠認為，這其實反映了一部分美國人對台灣問題的認知。他們大多數人可能並沒有仔細研究過兩岸關係歷史，他們的資訊很多時候來自美國媒體。他指出，普通美國民眾對台灣問題的無知，為決策者把台灣問題當籌碼對抗北京奠定了民意基礎，而美國決策精英對台灣問題其實是心知肚明的。

王冠指出，這些政策的另一個危害，是印證和加深大陸國內一些保守人士對「美國死心塌地要遏制中國崛起」的刻板印象，這些國人呼籲對美國採取更加強硬的政策來捍衛核心國家利益，於是這成為一個周而復始的惡性循環，這樣的例子還有很多，比如南海、一帶一路、新疆反恐、中非關係等議題。

他最後建議，中美兩國應該在雙邊關係中建立一個停火區（a de-militarized zone of China-US engagement），包括文化交流、教育交流和記者交流都應被囊括在內。

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