解放軍軍機頻擾台　央視：警告民進黨「玩火必淪炮灰、徹底毀滅！」

▲解放軍軍機頻頻擾台，我軍機升空監控。（圖／國防部，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍軍機9日至今已8次進入台灣西南空域，擾台頻率較以往大幅升高。大陸官媒《央視》27日發文指出，短時間內的密集行動是要正吿美國，想「切香腸」危害中國的主權和領土完整是癡心妄想，同時也警告「台獨」分裂勢力，「倚美謀獨」是死路一條，「如果膽敢玩火，必定淪為炮灰、徹底毀滅！」

文章提到，近期解放軍頻頻亮劍台海，是對美方惡劣挑釁的回應和反制，正如美國媒體所指出，因抗擊疫情不力、處理抗議種族歧視活動不當而備受詬病的美國政府，到處尋找「甩鍋」對象，其中，渲染「中國威脅」、升高中美對抗便成為其轉移國內矛盾的選擇。於是，美國國內越是亂成一鍋粥，某些美國政客打台灣牌就越賣力越頻繁。

文章指出，一段時間以來，美軍驅逐艦、偵察機、無人機等在台海地區大刷「存在感」，甚至扯掉所謂「航行自由」的遮羞布，直接派軍用運輸機飛越台灣，對於這種挑釁底線的行為，解放軍始終保持高度戒備，「我們有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力維護國家主權和領土完整，維護台海地區和平穩定。」

文章提到，對於美國政客無底線的險惡用心，國際社會早有清醒認識，為何美國熱衷推銷的「印太戰略」在亞太地區應者寥寥？因為絕大多數亞太周邊國家和地區都認清了美國瘋狂「退群」、動輒「甩鍋」且滿世界點戰火的狼子野心和不可測的後果。

文章指出，當別人避之唯恐不及時，民進黨當局卻拼命往「印太戰略」的圈子裡鑽，與美國一些勢力狼狽為奸，與倡導和平、合作的大陸搞對抗，逆歷史潮流而行，最終站在了廣大民眾的對立面。

文章提到，「不作不死」，民進黨當局變本加厲加深與美國軍事勾連，夢想「倚美謀獨」，只會促使中國大陸加緊練兵備戰、加速解決台灣問題，「此前有日本媒體指出，解放軍可能在今年8月實施以奪取東沙島為想定的軍事演訓。民進黨當局聞訊後宛如驚弓之鳥，急忙增強東沙島戰備，並派出海軍陸戰隊進駐東沙島，以防大陸借軍演之機奪島。」

文章指出，俗話說，做賊心虛！日本媒體一篇還沒得到證實的新聞報導便讓民進黨當局草木皆兵、惶惶不可終日，說明打腫臉孔充胖子的「台獨」分子們，內心都深知台灣就是美國用完即扔的「麥克筆尖」，一旦解放軍出重拳，美方決不可能真的為「台獨」勢力出一兵一卒。

文章的最後強調，中國人不打中國人，對於同胞而言，解放軍強大的戰鬥力意味著滿滿的安全感，但如果「台獨」分子不把自己當同胞，一再突破作為中國人應有的底線，那麼，解放軍的戰鬥力就是隨時可以化作實現祖國統一捍衛國家尊嚴的實力，「台獨」勢力企圖「倚美謀獨」的結局必然是加速自取滅亡！