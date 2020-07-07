有圖有真相？央視曝光印度「越線挑釁在先」證據　搭便橋還建停機坪

▲央視公布畫面，指印軍挑釁在先越過實際控制線。（圖／翻攝自《央視》，下同）



記者林彥臣／綜合報導

中印邊境僵局從今年4月一直延續到近日才稍有轉圜，不過中國官媒《央視》在6日晚間播出的節目《今日關注》中聲稱，公布印軍挑釁在先的證據，照片及畫面顯示印方在中方實控線一側進行包括行車道路、便橋等基礎設施的修建，還試圖在相關地區進行哨所設置。但是相關畫面無法分辨時間點，也沒有無法了解前因後果，是否為代表印軍挑釁在先還有待確認。

央視節目中公佈的畫面指出，除了印軍越線修建便橋、直升機停機坪、搭設帳篷的畫面之外，還有印度一線部隊騎線、越線搬運簡易鋼板橋樑的畫面。

中國國際問題研究院戰略研究所副所長蘇曉暉在《今日關注》節目中表示，「同時，能夠看到印方有一種動向是試圖在相關地區進行一些哨所設置以及軍事部署。所以可以看出這種挑釁目標是非常清楚的，就是要改變當地的現狀，來進行主權方面的挑戰。」

中國外交部發言人趙立堅曾經表示，是印度邊防部隊非法越線在先。中印邊界西段實控線是清楚的，加勒萬河谷位於實控線中方一側，中國邊防部隊一直在此巡邏執勤，對當地管控情況十分清楚。今年4月以來，印方在加勒萬河谷抵邊越線修路架橋，單方面改變當地現狀。中方多次提出嚴正交涉。5月6日凌晨，印邊防部隊趁夜色越線進入中國領土，蓄意挑起事端。中國邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

在7月6日的記者會上，趙立堅表示，中印兩軍於6月30日舉行了第三輪軍長級會談。雙方繼續推動落實前兩輪軍長級會談達成的共識，就一線部隊採取有效措施脫離接觸、緩解邊境局勢取得了積極進展。希望印方同中方相向而行，以實際行動落實好雙方達成的共識，繼續通過軍事和外交渠道保持密切溝通，共同推動邊境地區局勢緩和降溫。

印度高層也在6日聲稱，解放軍從加勒萬谷（Galwan Valley）後撤了2公里，部署在班公錯湖（Pangong Tso）第四指地區的帳篷等臨時裝備也在拆除當中。



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